В Минприроды не считают выбросы в Омске поводом для скандала
Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Омской области Александр Матненко отметил, что тошнота и головная боль — это норма для любого крупного индустриального центра.
Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Омской области Александр Матненко отметил, что тошнота и головная боль — это норма для любого крупного индустриального центра.
Проблему ядовитых выбросов в Омске больше раздувают СМИ. Никакого скандала с выбросами этилмеркаптана нет. Таково неожиданное мнение представителя регионального Минприроды, прокомментировавшего многомесячную беспомощность властей в поиске источника загрязнения.
Александр Матненко, первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Омской области:
— Я несогласен с тем, что скандал с запахом газа — это скандал. Просто на это работают СМИ. То что произошло, не имело прецедентов. У нас увеличилось число жалоб. Раньше такого не было. Это нормальная ситуация в промышленном городе. Для других городов в этом нет ничего удивительного, что люди проснулись с тошнотой и головной болью. Лет 20−30 назад ситуация с запахами в Нефтяниках была гораздо хуже. Там во рту кислота была.
По мнению чиновников, едкий запах еще не означает того, что в атмосферу попало
Александр Матненко, первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Омской области:
— Появились и новые запахи. Сам запах не значит что это вредно. Но есть более опасные выбросы, запаха которых мы не чувствуем. У нас есть стационарные автоматизированный посты. Решается вопрос по установке поста в Советском округе. Он есть, но не автоматизированный. Мы сформировали перечень вредных веществ, наличие которых будем отслеживать. А новые посты будут установлены за счет областного бюджета.
Напомним, что с 9 марта 2017 года в городе периодически появляется резкий неприятный запах, похожий на запах газа. При анализе выяснилось, что это специальный одорант этилмеркаптан, использующийся газовиками в качестве маркера. В пик загрязнения уровень концентрации этого вещества превышал допустимые нормы. По факту выбросов было возбуждено уголовное дело, но найти источник загрязнения так и не удалось.