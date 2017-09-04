В Минприроды не считают выбросы в Омске поводом для скандала

Проблему ядовитых выбросов в Омске больше раздувают СМИ. Никакого скандала с выбросами этилмеркаптана нет. Таково неожиданное мнение представителя регионального Минприроды, прокомментировавшего многомесячную беспомощность властей в поиске источника загрязнения.

Александр Матненко, первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Омской области:

— Я несогласен с тем, что скандал с запахом газа — это скандал. Просто на это работают СМИ. То что произошло, не имело прецедентов. У нас увеличилось число жалоб. Раньше такого не было. Это нормальная ситуация в промышленном городе. Для других городов в этом нет ничего удивительного, что люди проснулись с тошнотой и головной болью. Лет 20−30 назад ситуация с запахами в Нефтяниках была гораздо хуже. Там во рту кислота была.

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По мнению чиновников, едкий запах еще не означает того, что в атмосферу попало что-то опасное. Большинство вредных выбросов обнаружить с помощью обоняния сложно, поэтому часто омичи могут и не догадываться о том, что подвергаются какой-то опасности.

Александр Матненко, первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Омской области:

— Появились и новые запахи. Сам запах не значит что это вредно. Но есть более опасные выбросы, запаха которых мы не чувствуем. У нас есть стационарные автоматизированный посты. Решается вопрос по установке поста в Советском округе. Он есть, но не автоматизированный. Мы сформировали перечень вредных веществ, наличие которых будем отслеживать. А новые посты будут установлены за счет областного бюджета.