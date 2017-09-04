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11:26 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

В Нижнем Новгороде выберут новый проект по реконструкции Стрелки

В Нижнем Новгороде на VII Международном архитектурном фестивале «Эко-Берег» выберут новый проект по реконструкции территории Стрелки. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Источник: РИА "Новости"

По словам директора департамента градостроительного развития территории Нижегородской области Александра Бодриевского, на конкурс поступило около 80 проектов от ведущих архитекторов.

Как сообщил Александр Бодриевский, жюри, состоящее из архитекторов Великобритании, Италии, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана выберет лучший проект. Самая интересная концепция будет представлена правительству Нижегородской области для рассмотрения и возможного воплощения, — добавил глава департамента.

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