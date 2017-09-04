В Нижнем Новгороде выберут новый проект по реконструкции Стрелки
В Нижнем Новгороде на VII Международном архитектурном фестивале «Эко-Берег» выберут новый проект по реконструкции территории Стрелки. Об этом сообщает
В Нижнем Новгороде на VII Международном архитектурном фестивале «Эко-Берег» выберут новый проект по реконструкции территории Стрелки. Об этом сообщает
По словам директора департамента градостроительного развития территории Нижегородской области Александра Бодриевского, на конкурс поступило около 80 проектов от ведущих архитекторов.
Как сообщил Александр Бодриевский, жюри, состоящее из архитекторов Великобритании, Италии, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана выберет лучший проект. Самая интересная концепция будет представлена правительству Нижегородской области для рассмотрения и возможного воплощения, — добавил глава департамента.