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11:58 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Подготовку инфраструктурных объектов к ЧМ-2018 обсудят сегодня в мэрии

Ход строительства объектов инфраструктуры в рамках подготовки к Чемпионат мира по футболу 2018 года обсудят в Нижнем Новгороде. Речь об этом пойдет на оперативном совещании при главе администрации Нижнего Новгорода.

Источник: Вести - Нижний Новгород

Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода. В ходе совещания директор департамента строительства Юрий Щеголев расскажет о том, как город готовится к проведению массовых спортивных мероприятий.

Среди объектов, которые курирует департамент — сети водоснабжения и теплоотведения стадиона, комплекс сооружений ливневой канализации.

Также в мэрии сегодня обсудят вопросы строительства метро, тренировочных площадок на территории спортивной школы «Мещера», комплексного благоустройства Нижне-Волжской набережной и подготовки площадки для размещения удаленного пункта досмотра грузов на улице Сергея Акимова.

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