Подготовку инфраструктурных объектов к ЧМ-2018 обсудят сегодня в мэрии

Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода. В ходе совещания директор департамента строительства Юрий Щеголев расскажет о том, как город готовится к проведению массовых спортивных мероприятий.
Среди объектов, которые курирует департамент — сети водоснабжения и теплоотведения стадиона, комплекс сооружений ливневой канализации.
Также в мэрии сегодня обсудят вопросы строительства метро, тренировочных площадок на территории спортивной школы «Мещера», комплексного благоустройства Нижне-Волжской набережной и подготовки площадки для размещения удаленного пункта досмотра грузов на улице Сергея Акимова.