Украина усилила контроль на границе из-за учений «Запад-2017»
Государственная пограничная служба Украины усилила патрулирование границ на всех участках в связи с проведением
Государственная пограничная служба Украины усилила патрулирование границ на всех участках в связи с проведением
«Эти меры проводят уже с начала сентября. У нас стартовали
Слободян отметил, что задолго до начала самих учений в Беларуси начинают прибывать российские войска.
«Поэтому обстановку нужно контролировать, и эти меры мы уже проводим», — подчеркнул он.
Украина, как и многие другие страны, не раз выражала обеспокоенность проведением
Учения «Запад-2017» пройдут с 14 по 20 сентября. Всего в них примут участие до 12 700 военнослужащих, из них около 10 тысяч — на белорусской территории. Около 3000 из них — из России. Планируется задействовать в маневрах до 680 единиц боевой техники. Беларусь пригласила более 80 международных наблюдателей от ООН, ОБСЕ, ОДКБ, Международного комитета Красного Креста, Польши, стран Балтии, Скандинавии и Украины, а также военных атташе, аккредитованных в Минске.