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11:14 (мск), источник: Noi.md

Украина усилила контроль на границе из-за учений «Запад-2017»

Государственная пограничная служба Украины усилила патрулирование границ на всех участках в связи с проведением российско-белорусских учений «Запад-2017», заявил в эфире телеканала «112 Украина» помощник главы ГПСУ Олег Слободян.

Источник: Noi.md

«Эти меры проводят уже с начала сентября. У нас стартовали командно-штабные учения, в рамках которых была усилена граница на всех без исключения направлениях, начиная от зоны АТО, северной, западной, южной, то есть на всех участках мы усиливаем меры по крайней мере на период до окончания учений “Запад-2017”», — отметил он.

Слободян отметил, что задолго до начала самих учений в Беларуси начинают прибывать российские войска.

«Поэтому обстановку нужно контролировать, и эти меры мы уже проводим», — подчеркнул он.

Украина, как и многие другие страны, не раз выражала обеспокоенность проведением российско-белорусских учений. В Украине считают, что российский военный контингент может остаться в Беларуси, а учения могут быть подготовкой к наступательной операции против Украины. Власти Беларуси неоднократно опровергали эти опасения.

Учения «Запад-2017» пройдут с 14 по 20 сентября. Всего в них примут участие до 12 700 военнослужащих, из них около 10 тысяч — на белорусской территории. Около 3000 из них — из России. Планируется задействовать в маневрах до 680 единиц боевой техники. Беларусь пригласила более 80 международных наблюдателей от ООН, ОБСЕ, ОДКБ, Международного комитета Красного Креста, Польши, стран Балтии, Скандинавии и Украины, а также военных атташе, аккредитованных в Минске.

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