Евгений Тефтелев: уплотнительная застройка на Орджоникидзе законна
Глава Челябинска возведение офисного здания на Орджоникидзе считает законной. У предпринимателя для этого есть все разрешительные документы.
Глава Челябинска возведение офисного здания на Орджоникидзе считает законной. У предпринимателя для этого есть все разрешительные документы.
Жители домов по улице Орджоникидзе выступают против уплотнительной застройки. Согласно проекту, между двумя пятиэтажками должны появиться новостройка. Сегодня, 4 сентября, эту проблему на аппаратном совещании в администрации Челябинска поднял депутат Советского района Константин Нациевский.
«Соответствующий документ был подписан еще в 2008 году. Но люди против застройки», — сказал Константин Нациевский. Однако, глава Челябинска отметил, что все в рамках закона.
«Надо реально это понимать. Все в рамках закона. Там уже и этажность здания понижена. Давайте еще раз посмотрим эту ситуацию. Но документы дают право бизнесмену возводить там здание. Я все сказал. И для меня, и для жителей закон один», — сказал Евгений Тефтелев.
Напомним, строительная компания «Магистр» намерена воздвигнуть 16-этажную «вставку» на небольшой площадке между двумя 5-этажками. Строительство ведется без согласования с жильцамина основании документов, выданных 13 лет назад. К решению проблемы подключился депутат Госдумы Владимир Бурматов. Он поднял этот вопрос на встрече с мэром Евгением Тефтелевым. Тогда тот пообещал предложить застройщику другую площадку.