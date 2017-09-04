Евгений Тефтелев: уплотнительная застройка на Орджоникидзе законна

Жители домов по улице Орджоникидзе выступают против уплотнительной застройки. Согласно проекту, между двумя пятиэтажками должны появиться новостройка. Сегодня, 4 сентября, эту проблему на аппаратном совещании в администрации Челябинска поднял депутат Советского района Константин Нациевский.

«Соответствующий документ был подписан еще в 2008 году. Но люди против застройки», — сказал Константин Нациевский. Однако, глава Челябинска отметил, что все в рамках закона.

«Надо реально это понимать. Все в рамках закона. Там уже и этажность здания понижена. Давайте еще раз посмотрим эту ситуацию. Но документы дают право бизнесмену возводить там здание. Я все сказал. И для меня, и для жителей закон один», — сказал Евгений Тефтелев.