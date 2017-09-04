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11:46 (мск), источник: Uralpress.ru

Евгений Тефтелев: уплотнительная застройка на Орджоникидзе законна

Глава Челябинска возведение офисного здания на Орджоникидзе считает законной. У предпринимателя для этого есть все разрешительные документы.

Жители домов по улице Орджоникидзе выступают против уплотнительной застройки. Согласно проекту, между двумя пятиэтажками должны появиться новостройка. Сегодня, 4 сентября, эту проблему на аппаратном совещании в администрации Челябинска поднял депутат Советского района Константин Нациевский.

«Соответствующий документ был подписан еще в 2008 году. Но люди против застройки», — сказал Константин Нациевский. Однако, глава Челябинска отметил, что все в рамках закона.

«Надо реально это понимать. Все в рамках закона. Там уже и этажность здания понижена. Давайте еще раз посмотрим эту ситуацию. Но документы дают право бизнесмену возводить там здание. Я все сказал. И для меня, и для жителей закон один», — сказал Евгений Тефтелев.

Напомним, строительная компания «Магистр» намерена воздвигнуть 16-этажную «вставку» на небольшой площадке между двумя 5-этажками. Строительство ведется без согласования с жильцамина основании документов, выданных 13 лет назад. К решению проблемы подключился депутат Госдумы Владимир Бурматов. Он поднял этот вопрос на встрече с мэром Евгением Тефтелевым. Тогда тот пообещал предложить застройщику другую площадку.

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