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11:51 (мск), источник: Om1.ru

Мэрия Омска поменяла директора в «Тепловой компании»

Вместо Владимира Тухватулина погрязшее в долгах муниципальное предприятие возглавит Владимир Шебанков.

Администрация Омска объявила о том, что исполняющий обязанности мэра Сергей Фролов поставил во главе муниципального предприятия «Тепловая компания» нового директора. На эту должность утверждён Владимир Шебанков, прежде работавший в АО «ТГК-11». К своим обязанностям он приступил с сегодняшнего дня, 4 сентября.

Мэрия подчёркивает: опыт у нового руководителя большой. Шебанков 30 лет проработал в омской энергетике, в том числе в должности директора предприятия «Энергосервис». Его награждали благодарственными письмами и почётными грамотами министерство энергетики РФ.

Соответственно, прежний руководитель Владимир Тухватулин ушёл в отставку. Почему с ним не стали продлевать контракт, мэрия не уточняет. Но известно: под его руководством «Тепловая компания» со всех сторон увязла в многомиллионных долгах. Она не «выбивает» деньги из абонентов-неплательщиков и, в свою очередь, не имеет возможности рассчитаться с поставщиками топлива.

Фролов надеется, что смена руководства спасёт предприятие.

Сергей Фролов, исполняющий обязанности мэра Омска:

 — Необходимо завершить все мероприятия по подготовке «Тепловой компании» к предстоящему отопительному сезону. Вам также предстоит выполнить план по финансовому оздоровлению предприятия, обеспечить надёжную и профессиональную работу коллектива в зимний период.

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