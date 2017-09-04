Мэрия Омска поменяла директора в «Тепловой компании»

Администрация Омска объявила о том, что исполняющий обязанности мэра Сергей Фролов поставил во главе муниципального предприятия «Тепловая компания» нового директора. На эту должность утверждён Владимир Шебанков, прежде работавший в АО «ТГК-11». К своим обязанностям он приступил с сегодняшнего дня, 4 сентября.

Мэрия подчёркивает: опыт у нового руководителя большой. Шебанков 30 лет проработал в омской энергетике, в том числе в должности директора предприятия «Энергосервис». Его награждали благодарственными письмами и почётными грамотами министерство энергетики РФ.

Соответственно, прежний руководитель Владимир Тухватулин ушёл в отставку. Почему с ним не стали продлевать контракт, мэрия не уточняет. Но известно: под его руководством «Тепловая компания» со всех сторон увязла в многомиллионных долгах. Она не «выбивает» деньги из абонентов-неплательщиков и, в свою очередь, не имеет возможности рассчитаться с поставщиками топлива.

Фролов надеется, что смена руководства спасёт предприятие.

Сергей Фролов, исполняющий обязанности мэра Омска: