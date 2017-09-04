В Калининградской области хотят активизировать работу Московского кавказского клуба
Организацию создали в 2015 году по инициативе полпредства
Организацию создали в 2015 году по инициативе полпредства
В регионе планируют активизировать работу Московского кавказского клуба. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в
Клуб является
Проект не ограничивается работой с представителями Северного Кавказа, его задачи — качественная интеграция в современную российскую действительность людей разных народностей и конфессий, тесная работа с диаспорами по предотвращению межнациональных конфликтов в регионах России. Благодаря поддержке ФАДН, которое уже разрабатывает комплекс мероприятий по активизации клуба, его деятельность сможет принести пользу многим регионам нашей страны, — отметил Ведерников.
Он обсудил эту тему с руководителем федерального агентства по делам национальностей России Игорем Бариновым. На встрече также шла речь о проекте по поддержке русских немцев в регионе. Весной вместо организации «Айнтрахт-Согласие», которую признали иностранным агентом, создали ассоциацию «Культурно-деловой центр российских немцев в Калининграде».
«Игорь Баринов высоко оценил потенциал новой общественной организации в вопросе развития
Стоит отметить, что в октябре ожидается визит в Калининградскую область сопредседателя межправительственной