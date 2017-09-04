Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: названа причина бегства ведущих с «Первого канала»
Су-30СМ ВКС РФ сбил крылатую ракету над Черным морем
Из-за стычки между пассажиром и стюардессой экстренно сел самолет
«Вы перешли все возможные черты»: глава СБУ обратился к главе ФСБ
В Грозном тысячи людей вышли на митинг после заявления Кадырова
«Афганский капкан» Что скрывают США под новой военной стратегией?
45 лет Кэмерон Диаз: за что мы любим актрису
Риз Уизерспун с дочерью на премьере фильма «В гостях у Элис»
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
СМИ: Джигурда порадовал Сеть откровенными кадрами Анисиной
Сотня "убийц танков" РФ встревожила Запад – СМИ
Маленькая грудь стала новым модным трендом
Не дать слабину: чем жертвуют российские спортсменки ради успеха
Догилева с горечью озвучила сумму своей пенсии - СМИ
Фото Ходченковой в купальнике удивили поклонников
Путина удивил отказ фермерши, не давшей ему попить молока
Сотни мусульман вышли на акцию протеста в Москве
Фоторепортажи
11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
12В пустыне Блэк-Рок заверишился фестиваль Burning Man
11:44 (мск), источник: Sputniknews.kz

Гособвинение просит для Жанболата Мамая ограничение свободы с конфискацией

АСТАНА, 4 сен — Sputnik. Гособвинение запросило для главного редактора газеты «Саяси Калам. Трибуна» Жанболата Мамая, обвиняемого в отмывании денег АО «БТА Банк», четыре года лишения свободы условно и конфискацию имущества.

Источник: Sputniknews.kz

Гособвинение не нашло отягчающих обстоятельств по делу, а к смягчающим отнесло наличие у подсудимого малолетних детей и престарелых родителей.

«Прошу признать Жанболата Мамайулы виновным по статье 193 части 3 подпунктам “б”, “в” УК РК в редакции 1997 года и назначить Мамаю Жанболату Мамайулы наказание в виде четырех лет ограничения свободы с установлением пробационного контроля на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права заниматься журналистской деятельностью сроком до трех лет», — зачитал гособвинитель.

Как рассказала Sputnik Казахстан адвокат Жанболата Мамая Жанара Балгабаева, по мнению защиты, действия Жанболата Мамая квалифицированы по статье 193 (Легализация незаконно нажитого имущества), не подтверждаются материалами дела.

«Жаримбетов (экс-зампред БТА Банка — прим. ред.) в своих показаниях утверждал, что до прихода в БТА банк был успешным предпринимателем, имел свои средства и оказывал безвозмездную помощь для поддержания детских домов, спортсменов. Также он оказал помощь, в том числе, и Жанболату Мамаю. Получается, что в этом отношении какая-то дискриминация, когда в отношении одних та самая помощь не считается легализацией, а в отношении Жанболата это органом уголовном преследования была воспринята как легализация», — комментирует адвокат.

Между тем, адвокат отметила, что органы уголовного преследования никогда не откажутся от своего обвинения, и то, что сейчас просят ограничение свободы, а не лишение — это большой плюс и позитивный момент. С последним словом в суде Жанболат Мамай выступит 6 сентября.

Ранее Жанболату Мамаю было предъявлено обвинение в легализации похищенных преступным сообществом средств БТА Банка. Сумма, которая заявлена в обвинительном заключении, составляет 110 тысяч долларов. По версии государственного обвинения, Мамай, занимая должность главного редактора газеты, неоднократно получал от Аблязова и экс заместителя председателя правления БТА банка Жаксылыка Жаримбетова похищенные денежные средства банка, которые затем использовал в финансовых операциях ИП «Алан журт», ИП «Калам», газеты «Саяси Калам. Трибуна». Жанболат Мамай был арестован в феврале этого года.

Седьмого июня в Алматы завершился процесс по делу беглого банкира Мухтара Аблязова. Ему инкриминировалось создание и руководство преступным сообществом, хищение денежных средств БТА Банка и их легализация, незаконное использование денег банка и злоупотребление полномочиями. Судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам приговорил главного подсудимого по делу БТА Банка к 20 годам лишения свободы.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Назарбаев: новое медицинское оборудование 'гниет' в областных больницах
Как подрядчик 'Абу-Даби Плаза' получил большую квоту на иностранных рабочих
Рябков назвал «хулиганством» действия США в отношении России
Россия выходит на восстановление темпов экономического роста
Ассанж предупредил Трампа о последствиях отмены торговли с КНР
Жириновский предложил сменить главу МИД
Герцог и герцогиня Кембриджские ждут третьего ребенка
Совфед предлагает высылать из РФ за «нежелательное поведение»
Тренер Уильямс: Не стоит помогать Шараповой вернуться на вершину
Спорт
Фундамент к Токио-2020: волейболисты РФ стали чемпионами Европы Эта победа стала первой для обновленного состава национальной команды
Авто
Под Нижним Новгородом рабочие проложили дорогу «сквозь» дом (видео) Вернувшиеся с заработков хозяева разрушенного строения немало удивились
Hi-Tech
Фото: «Крымский мост» из космоса. Как снимают на МКС Российский космонавт разместил в своем твиттере фотографии Севастополя и Керченского пролива, сделанные с борта МКС
Кино
71-летний Микеле Плачидо объявил об уходе из кино Итальянский актер и режиссер, исполнитель роли комиссара Каттани объявил о завершении карьеры
Недвижимость
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
Для жителей частных домов "коммуналка" станет дороже
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Коммунальные платежи станут собирать заранее
Леди
В моду вошел стробинг для волос (фото) Почему стробинг уже сейчас можно объявить самым перспективным осенним трендом в окрашивании волос, расскажем в нашей статье. И заодно покажем, как все это выглядит.
Дети
5 завтраков для школьников за 5 минут Всем известно, что завтрак – основа здорового питания. Пропускать его нельзя. Особенно – школьникам, ведь от утренней «подзарядки» зависит и успеваемость. Но как быть, если в реальности на его приготовление остается только пять минут, а бутерброды – не лучший вариант? Делимся идеаями вкусных и полезных завтраков за пять минут.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь