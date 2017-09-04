Гособвинение просит для Жанболата Мамая ограничение свободы с конфискацией

Источник: Sputniknews.kz

Гособвинение не нашло отягчающих обстоятельств по делу, а к смягчающим отнесло наличие у подсудимого малолетних детей и престарелых родителей.

«Прошу признать Жанболата Мамайулы виновным по статье 193 части 3 подпунктам “б”, “в” УК РК в редакции 1997 года и назначить Мамаю Жанболату Мамайулы наказание в виде четырех лет ограничения свободы с установлением пробационного контроля на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права заниматься журналистской деятельностью сроком до трех лет», — зачитал гособвинитель.

Как рассказала Sputnik Казахстан адвокат Жанболата Мамая Жанара Балгабаева, по мнению защиты, действия Жанболата Мамая квалифицированы по статье 193 (Легализация незаконно нажитого имущества), не подтверждаются материалами дела.

«Жаримбетов (экс-зампред БТА Банка — прим. ред.) в своих показаниях утверждал, что до прихода в БТА банк был успешным предпринимателем, имел свои средства и оказывал безвозмездную помощь для поддержания детских домов, спортсменов. Также он оказал помощь, в том числе, и Жанболату Мамаю. Получается, что в этом отношении какая-то дискриминация, когда в отношении одних та самая помощь не считается легализацией, а в отношении Жанболата это органом уголовном преследования была воспринята как легализация», — комментирует адвокат.

Между тем, адвокат отметила, что органы уголовного преследования никогда не откажутся от своего обвинения, и то, что сейчас просят ограничение свободы, а не лишение — это большой плюс и позитивный момент. С последним словом в суде Жанболат Мамай выступит 6 сентября.

Ранее Жанболату Мамаю было предъявлено обвинение в легализации похищенных преступным сообществом средств БТА Банка. Сумма, которая заявлена в обвинительном заключении, составляет 110 тысяч долларов. По версии государственного обвинения, Мамай, занимая должность главного редактора газеты, неоднократно получал от Аблязова и экс заместителя председателя правления БТА банка Жаксылыка Жаримбетова похищенные денежные средства банка, которые затем использовал в финансовых операциях ИП «Алан журт», ИП «Калам», газеты «Саяси Калам. Трибуна». Жанболат Мамай был арестован в феврале этого года.