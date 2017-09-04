Назарбаев: может, это моя вина, но инициатива от ветвей власти слабая

«Я откровенно скажу, что беда наша заключается в том, что здесь может быть и моя вина, инициатива от ветвей власти очень слабая. Обязательно надо говорить, переставлять ноги. Мы в прошлый раз, когда меняли правительство, говорили об этом, и сейчас это происходит. Далее это недопустимо. Всем все расписано по Конституции, по закону. Каждый министр отвечает на своем участке и несет ответственность», — сказал Назарбаев.