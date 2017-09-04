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11:42 (мск), источник: Sputniknews.kz

Назарбаев: может, это моя вина, но инициатива от ветвей власти слабая

АСТАНА, 4 сен — Sputnik. Каждый казахстанский министр должен отвечать за свой участок работы, заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Источник: Sputniknews.kz

Выступая на совместном заседании парламента, глава государства отметил, что сегодня парламент начинает работу в новых условиях, когда «и палаты, и правительство наделены дополнительными полномочиями, а значит, и ответственностью».

«Я откровенно скажу, что беда наша заключается в том, что здесь может быть и моя вина, инициатива от ветвей власти очень слабая. Обязательно надо говорить, переставлять ноги. Мы в прошлый раз, когда меняли правительство, говорили об этом, и сейчас это происходит. Далее это недопустимо. Всем все расписано по Конституции, по закону. Каждый министр отвечает на своем участке и несет ответственность», — сказал Назарбаев.

Он отметил, что правительство несет полную ответственность за экономическую политику страны, а также в осуществлении всех намеченных программ.

«Основная сейчас нагрузка идет на исполнительную власть, особенно на местах. Давайте будем четко это помнить и каждому воздавать по заслугам», — заключил Назарбаев.

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