Кадыров пообещал выступить против позиции РФ в случае поддержки властей Мьянмы

Источник: РИА "Новости"

Организаторов преследования мусульман он назвал шайтанами и призвал их проклинать. Чеченский лидер также рассказал, что многие ему пишут о необходимости ввести войска в Мьянму, но «это невозможно, так как он единолично не может принять такое решение».

«Если даже Россия будет поддерживать тех шайтанов, которые совершают преступления, я против позиции России. У меня есть свое видение, своя позиция», — подчеркнул Кадыров.

Накануне днем в центре Москвы у посольства Мьянмы в знак солидарности с угнетаемым в стране этническим меньшинством рохинджа прошла несогласованная акция мусульман. В ней приняли участие несколько сотен человек. Ожидается, что 4 сентября в чеченской столице состоится многотысячный митинг в поддержку жителей Мьянмы. Акция стартует в 11:00 мск на площади перед мечетью «Сердце Чечни», передает республиканская телекомпания «Грозный».

25 августа боевики движения «Араканская армия солидарности рохинджа» совершили на западе Мьянмы нападения на несколько десятков опорных пунктов полиции. За неделю число жертв столкновений превысило 400 человек.