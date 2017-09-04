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12:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Кадыров пообещал выступить против позиции РФ в случае поддержки властей Мьянмы

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал «геноцид мусульман» в Мьянме, где были убиты несколько сотен представителей народа рохинджа. Видео заявления опубликовано на нескольких YouTube-каналах.

Источник: РИА "Новости"

Организаторов преследования мусульман он назвал шайтанами и призвал их проклинать. Чеченский лидер также рассказал, что многие ему пишут о необходимости ввести войска в Мьянму, но «это невозможно, так как он единолично не может принять такое решение».

Видео
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«Если даже Россия будет поддерживать тех шайтанов, которые совершают преступления, я против позиции России. У меня есть свое видение, своя позиция», — подчеркнул Кадыров.

Накануне днем в центре Москвы у посольства Мьянмы в знак солидарности с угнетаемым в стране этническим меньшинством рохинджа прошла несогласованная акция мусульман. В ней приняли участие несколько сотен человек. Ожидается, что 4 сентября в чеченской столице состоится многотысячный митинг в поддержку жителей Мьянмы. Акция стартует в 11:00 мск на площади перед мечетью «Сердце Чечни», передает республиканская телекомпания «Грозный».

25 августа боевики движения «Араканская армия солидарности рохинджа» совершили на западе Мьянмы нападения на несколько десятков опорных пунктов полиции. За неделю число жертв столкновений превысило 400 человек.

Рохинджа — этническое меньшинство, проживающее на территории мьянманского штата Ракхайн. Они называют себя коренным населением региона, однако власти страны не признают их своими гражданами. Рохинджа отказано в предоставлении гражданства, они не имеют доступа к медицинской помощи и ограничены в передвижении по стране. Представители народности связывают это с религией: они мусульмане, а основная часть населения страны — буддисты.

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