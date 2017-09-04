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12:05 (мск), источник: РИА Новости

МИД допустил военный ответ на наращивание системы ПРО у российской границы

СЯМЭНЬ (Китай), 4 сен — РИА Новости. Наращивание системы ПРО THAAD вблизи российских границ может поставить вопрос о военном реагировании Москвы на эти действия, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Источник: РИА "Новости"

«Если все это будет происходить такими тревожными темпами, неизбежно в какой-то момент, наверное, встанет вопрос и о нашем реагировании в военном смысле слова, в создании каких-то контрбалансов. Я не хочу ничего предвосхищать. Но нельзя в отрыве те или иные вещи воспринимать от контекста», — заявил Рябков журналистам, комментируя вопрос о развертывании THAAD в Южной Корее.

«Мы не скрывали и не скрываем негативного отношения к этим планам. Они возникли отнюдь не сейчас. Сейчас они получают, как я понимаю, некоторое ускорение. Системы заатмосферного перехвата головных частей на нисходящем участке траектории, если мне будет позволено перевести на русский язык аббревиатуру THAAD, они легко встраиваются в системы ПРО большей дальности, большей мощности, если хотите. И все это становится элементами интегрированной американской системы ПРО», — пояснил он.

2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
2
Евгений Смольянов
Правильно - проигравшему. Опписка с телефона.
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