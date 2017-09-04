Жириновский предложил сменить главу МИД

Источник: РИА Новости

«Международные проблемы остаются, и мы считаем, нужна более жесткая линия. С чего бы я начал, если бы был президентом: я бы начал со смены министра иностранных дел. Он уже не годится для другой обстановки…, сегодня нужен другой человек, который будет лучше его», — заявил Жириновский журналистам.

При этом он не назвал человека, которого хотел бы видеть в качестве преемника нынешнего министра Сергея Лаврова.

Лидер российских либерал-демократов неоднократно выступал в различными громкими заявлениями и инициативами, большинство из которых вызывало резонанс, но не получало дальнейшего развития.