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12:08 (мск), источник: РИА Новости

Жириновский предложил сменить главу МИД

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что Россия должна проводить более жесткую внешнюю политику с учетом нынешней международной обстановки, и поэтому предлагает сменить главу российского МИД.

Источник: РИА Новости

«Международные проблемы остаются, и мы считаем, нужна более жесткая линия. С чего бы я начал, если бы был президентом: я бы начал со смены министра иностранных дел. Он уже не годится для другой обстановки…, сегодня нужен другой человек, который будет лучше его», — заявил Жириновский журналистам.

При этом он не назвал человека, которого хотел бы видеть в качестве преемника нынешнего министра Сергея Лаврова.

Лидер российских либерал-демократов неоднократно выступал в различными громкими заявлениями и инициативами, большинство из которых вызывало резонанс, но не получало дальнейшего развития.

Так, в свое время Жириновский предлагал возродить в России монархию, заявляя, что демократия погубит страну, а его соратники хотели изменить российский гимн на имперский «Боже, Царя храни!». Кроме того, лидер ЛДПР предлагал вернуться к юлианскому календарю, чтобы отмечать Рождество Христово не 7 января, а 25 декабря.

Путин: Россия выступает против дестабилизации международных отношений
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16 марта© Ньюстюб
6 комментариевк этой статье
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Комментарии6
Комментарии
6
Петр Александрович
Владимир Жириновский, то что в нынешнее время надо менять ... на более жесткого я согласен - та же Америка видит что Путин не может принять жестких решений...
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