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16:24 (мск), источник: АиФ Калининград

Осенью заработает новый пункт пропуска в Гроново

Осенью 2017 года заработает новый пункт пропуск в Гроново. Стационарный инспекционно-досмотровый комплекс калининградским таможенниками продемонстрировали польские коллеги во время очередной рабочей встречи.

Сотрудники таможни обсудили работу пунктов пропуска в летний период, когда нагрузка на них традиционно возрастает. Выяснилось, что в этом году зафиксировано меньше перемещений через границу, чем годом ранее.

«За 8 месяцев 2017 года было оформлено около 1,4 миллиона легковых автомобилей и порядка 2,5 миллиона граждан. В прошлом году за этот же период времени через пункты пропуска проследовало 1,7 миллиона легковых транспортных средств и почти 3 миллиона граждан», — рассказали в отделении по связям с общественностью Калининградской областной таможни.

Однако этим летом граждане активнее пересекали границу, чем годом ранее, когда было приостановлено действия соглашения о местном приграничном передвижении.

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