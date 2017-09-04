Осенью заработает новый пункт пропуска в Гроново

Сотрудники таможни обсудили работу пунктов пропуска в летний период, когда нагрузка на них традиционно возрастает. Выяснилось, что в этом году зафиксировано меньше перемещений через границу, чем годом ранее.

«За 8 месяцев 2017 года было оформлено около 1,4 миллиона легковых автомобилей и порядка 2,5 миллиона граждан. В прошлом году за этот же период времени через пункты пропуска проследовало 1,7 миллиона легковых транспортных средств и почти 3 миллиона граждан», — рассказали в отделении по связям с общественностью Калининградской областной таможни.