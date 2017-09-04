Абаев объяснил сбои в работе соцсетей в Казахстане

— Мне сложно комментировать это, потому что у меня лично таких проблем не было. Я не думаю, что у всех было казахстанцев, — цитирует министра Sputnik Казахстан. Он предположил, что сбои могли возникнуть из-за возросшего интереса к новостям о потасовке, произошедшей в Астане.

— Технически возможно, что в связи с какими-то событиями, в том числе инцидентом, который произошел на «Абу-Даби Плаза», возрастает количество людей, которые интересуются этими новостями, заходят, скачивают. Может быть трафик из-за этого страдает. Это технические вопросы, ни о какой специальной работе в этом направлении речи не идет, — подчеркнул Абаев..



Он отметил, что в Казахстане отключается доступ лишь к противоправному контенту террористического, суицидального и порнографического характера. Вечером 2 сентября на строительной площадке «Абу-Даби Плаза» в Астане произошел конфликт между сотрудниками охранной компании и рабочими из Индии. Позже полицейские задержали 41 человека, на восьмерых из них заведены административные дела.