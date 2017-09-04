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12:29 (мск), источник: 365info.kz

Абаев объяснил сбои в работе соцсетей в Казахстане

Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев прокомментировал сбои в работе социальных сетей и мессенджеров, на которые жаловались казахстанцы 3 сентября.

Источник: 365info.kz

Многие пользователи сообщили, что у них не работают WhatsApp, Facebook, Instagram и YouTube. Однако Абаев заявил, что он с подобными трудностями не сталкивался.

— Мне сложно комментировать это, потому что у меня лично таких проблем не было. Я не думаю, что у всех было казахстанцев, — цитирует министра Sputnik Казахстан.

Он предположил, что сбои могли возникнуть из-за возросшего интереса к новостям о потасовке, произошедшей в Астане.

— Технически возможно, что в связи с какими-то событиями, в том числе инцидентом, который произошел на «Абу-Даби Плаза», возрастает количество людей, которые интересуются этими новостями, заходят, скачивают. Может быть трафик из-за этого страдает. Это технические вопросы, ни о какой специальной работе в этом направлении речи не идет, — подчеркнул Абаев..

Он отметил, что в Казахстане отключается доступ лишь к противоправному контенту террористического, суицидального и порнографического характера. Вечером 2 сентября на строительной площадке «Абу-Даби Плаза» в Астане произошел конфликт между сотрудниками охранной компании и рабочими из Индии. Позже полицейские задержали 41 человека, на восьмерых из них заведены административные дела.

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