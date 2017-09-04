Абаев объяснил сбои в работе соцсетей в Казахстане
Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев прокомментировал сбои в работе социальных сетей и мессенджеров, на которые жаловались казахстанцы 3 сентября.
Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев прокомментировал сбои в работе социальных сетей и мессенджеров, на которые жаловались казахстанцы 3 сентября.
Многие пользователи сообщили, что у них не работают WhatsApp, Facebook, Instagram и YouTube. Однако Абаев заявил, что он с подобными трудностями не сталкивался.
— Мне сложно комментировать это, потому что у меня лично таких проблем не было. Я не думаю, что у всех было казахстанцев, — цитирует министра Sputnik Казахстан.
Он предположил, что сбои могли возникнуть
— Технически возможно, что в связи с
Он отметил, что в Казахстане отключается доступ лишь к противоправному контенту террористического, суицидального и порнографического характера. Вечером 2 сентября на строительной площадке «Абу-Даби Плаза» в Астане произошел конфликт между сотрудниками охранной компании и рабочими из Индии. Позже полицейские задержали 41 человека, на восьмерых из них заведены административные дела.