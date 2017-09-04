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12:43 (мск), источник: ТАСС

Защита экс-губернатора Юрченко усомнилась в показаниях Толоконского

Адвокат Александр Балян рассказал, что ранее глава Красноярского края уже давал необъективные показания в суде по делу новосибирских экс-чиновников Солодкиных.

НОВОСИБИРСК, 4 сентября. /ТАСС/. Адвокат бывшего губернатора Новосибирской области Василия Юрченко Александр Балян поставил под сомнение свидетельские показания действующего главы Красноярского края Виктора Толоконского. Выступая в понедельник в судебных прениях, он заявил, что бывший руководитель его доверителя ранее уже давал необъективные показания в суде по делу новосибирских экс-чиновников Солодкиных, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Толоконский ранее давал недостоверные показания по мотивам личных связей на суде по делу Солодкиных-Андреева. <…> Судья это установила, это не опровергнуто и вступило в законную силу», — сказал Балян.

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Адвокат также заявил, что Толоконский не мог не знать об отмене аукциона о продаже участка земли в центре Новосибирска, распоряжение об адресной продаже которого, по версии обвинения, дал Юрченко.

«Ваша честь, можно предположить, что Толоконский этого не знал? Вряд ли. <…> Как мы можем оценивать показания этого уважаемого свидетеля? Тут только два предположения можно сделать: либо память не очень хорошая, <…> либо он это сообщает по каким-то другим причинам», — сказал Балян.

Губернатор Красноярского края Толоконский, возглавлявший на момент продажи участка Новосибирскую область, ранее заявил в суде, что считает решение об отмене аукциона ошибочным, но не видит в этом личной заинтересованности Юрченко.

Как ранее сообщалось, в суде по делу бывших чиновников Солодкиных Толоконский выступил в защиту своего давнего друга и бывшего советника по спорту Александра Солодкина- старшего. Тем не менее суд признал экс-чиновников виновными.

Ранее гособвинитель попросил суд приговорить Юрченко к четырем годам колонии и взыскать с него 14 млн рублей недополученного дохода. По словам прокурора, Юрченко также лоббировал интересы компании «Тактика», которая планировала приобрести участок, и незаконно отменил аукцион по его продаже, что повлекло ущерб бюджету Новосибирской области. При этом сумму ущерба прокуратура снизила с первоначальных 17,7 до чуть более 14 млн рублей в связи с переоценкой стоимости участка.

Дело Юрченко

Бывшего губернатора Новосибирской области, отправленного в отставку 18 марта 2014 года в связи с утратой доверия, обвиняют в превышении должностных полномочий.

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По версии обвинения, Юрченко в 2010 году, будучи первым замгубернатора, дал указание об отмене аукциона по продаже объекта незавершенного строительства и земельного участка на улице Чаплыгина в центре Новосибирска. Объекты и участок находились в собственности компании «Газтранском», 100% акций которой принадлежат Новосибирской области. При этом Юрченко, как полагает обвинение, дал указания продать эти объекты фирме «Тактика» за 22,7 млн рублей при существовавшей оценке около 40,4 млн рублей.

По оценке следствия, в результате компания «Газтранском» недополучила 17,7 млн рублей, бюджету Новосибирской области причинен ущерб в размере 4,3 млн рублей: 3,2 млн рублей налогов от продажи имущества и 1,1 млн рублей дивидендов по акциям.

Рассмотрение дела по существу началось 18 декабря 2015 года. Юрченко вину не признал, заявив, что не допустил проведение аукциона, потому что считает его фальсифицированным, а решение по адресной продаже «Тактике» принимало руководство области без его участия.

За 1,5 года по делу, которое содержит больше 100 томов, было проведено около 120 судебных заседаний, допрошено более 50 свидетелей.

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