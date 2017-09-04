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12:33 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Губернатор Приморья обсудил будущее Владивостока с послом Японии

Владимир Миклушевский и Кодзуки Тоёхиса встретились во Владивостоке накануне ВЭФ.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 4 сентября, PrimaMedia.

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский в воскресенье, 3 сентября, провел переговоры с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в России Кодзуки Тоёхиса, который прибыл в Приморье для участия в третьем Восточном экономическом форуме, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрация Приморья. Они обсудили реализацию на территории края совместных российско-японских проектов, договоренность о реализации которых достигнута лидерами России и Японии год назад в рамках ВЭФ-2016.

«За прошедшее время мы серьезно продвинулись в нашей совместной работе. В сотрудничестве с японскими коллегами мы сейчас разрабатываем мастер-план Владивостока. Отобрано несколько интересных проектов: строительство рыбного рынка, установка системы умных светофоров, а также проекты, связанные с логистикой. В этом смысле нам очень интересен опыт японских больших городов в части решения проблем с пробками»
Владимир Миклушевский

В свою очередь Кодзуки Тоёхиса отметил, что в прошлом году премьер-министр Японии лично выбрал Владивосток в качестве одного из двух городов в России для реализации совместных идей.

«Синдзо Абэ тогда сказал, что Владивосток — очень красивый город и благодаря совместным проектам он станет еще лучше. Однако эта работа требует времени, финансирования и терпения. И хотя реализация проектов в сфере градостроительства — задача нелегкая, но она очень важна для развития края», — подчеркнул дипломат.

Также стороны обсудили вопросы, связанные со сферой здравоохранения. Владимир Миклушевский акцентировал внимание гостя на создании в Приморье Центра ядерной медицины. По мнению главы края, проект, реализация которого также обсуждалась в рамках ВЭФ-2016 главами государств Владимиром Путиным и Синдзо Абэ, имеет огромное значение для территории.

«Сегодня онкология — это бич для Приморья, поэтому очень важно создать в регионе условия для борьбы с этой болезнью. Сейчас мы находимся на стадии подписания контракта о создании циклотрона для Центра ядерной медицины, который строится здесь, на острове Русском. Появление такого Центра протонной терапии, безусловно, станет шагом вперед в развитии региональной медицины»
Владимир Миклушевский

Также было отмечено, что в скором времени в Приморье откроется еще одно медицинское учреждение — реабилитационный центр, создание которого ведут японские компании JGC Corporation и Hokuto Social Medical Corporation, который распахнет свои двери для приморский пациентов уже в начале следующего года.

Шла речь и о российско-японском сотрудничестве на уровне регионов. Посол Кодзуки Тоёхиса поблагодарил Владимира Миклушевского за многолетние усилия по расширению взаимодействия с префектурами Японии.

Губернатор Приморья ответил, что край действительно тесно сотрудничает с японскими территориями.

«Со многими из них в этом и следующем годах мы отмечаем 25-летие дружбы. Это серьезная дата, которая говорит о том, что наше сотрудничество — это не разовые контакты, а системная работа, которая приводит к конкретным результатам», — обозначил глава края.

Одной из центральных тем встречи стало проведение третьего Восточного экономического форума в ближайшие дни. Владимир Миклушевский акцентировал внимание, что в регионе проведена огромная работа по подготовке к мероприятию, а также обратил внимание коллег на ряд запланированных в рамках ВЭФ событий, проведение которых будет особенно интересно японской стороне. В частности, Губернатор края отметил, что по инициативе Владимира Путина и Синдзо Абэ пройдет международный турнир по дзюдо, а также состоится торжественная закладка капсулы, символизирующей намерение построить в Приморье центр единоборств.

В завершение встречи стороны пожелали друг другу продуктивной работы на форуме и выразили надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

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