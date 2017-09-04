Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Титановая месть: РФ планирует удар по промышленности США - Салин
Су-30СМ ВКС РФ сбил крылатую ракету над Черным морем
ПФР ответил на появившиеся данные о надбавке к пенсии
Мэр Екатеринбурга назвал терактом поджог в кинотеатре
Песков отреагировал на обыски в консульстве в США
Гидрометцентр сообщил о завершении первой волны бабьего летаВо вторник температура в Москве понизится, усилится ветер и начнутся дожди
Стал известен телерейтинг первого «Прямого эфира» с Малаховым
Кобзон не пустил внучку на шоу «Голос»
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
Новое оружие РФ «обуздает норов» авианосцев США – NI
Новая БМП «Курганец» может защищать от «Джавелин»
Российские власти изменили прогноз по курсу доллара на конец года
Синоптики пообещали коренной перелом в погоде
Догилева с горечью озвучила сумму своей пенсии - СМИ
Фото Ходченковой в купальнике удивили поклонников
Путина удивил отказ фермерши, не давшей ему попить молока
Сотни мусульман вышли на акцию протеста в Москве
Фоторепортажи
10В Саудовской Аравии начался Хадж
11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
12:34 (мск), источник: Uralpress.ru

Евгений Тефтелев о сносе ларьков: Это мое решение. Буду контролировать лично

Глава Челябинска Евгений Тефтелев распорядился усилить работу по сносу несанкционированных торговых точек. По его распоряжению создана рабочая группа, которая займется этим вопросом.

Об этом градоначальник заявил сегодня, 4 сентября, на традиционном аппаратном совещании в администрации. Евгений Тефтелев распорядился четко работать в плотной связке службе по демонтажу, КУИЗО и управлению по торговле. Владельцам несанкционированных торговых точек рассылать уведомления и ликвидировать незаконные объекты. И, конечно, продолжать «Войну» с шаурмой.

«Это мое решение. Будут контролировать лично», — отметил Евгений Тефтелев.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», с начала августа в городе демонтировано порядка 25 незаконных киосков. Самовольные строения исчезли с Алого поля, с Теплотехнического института. Убрали ларьки с шаурмой и от Свято-Троицкого храма. Еще 24 незаконных объекта обнаружили возле администрации Курчатовского района. Никаких разрешительных документов у владельцев киосков нет. Все они будут снесены в ближайшее время.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Борис Дубровский открыл парк спорта и отдыха в Рифее
Рябков назвал «хулиганством» действия США в отношении России
Россия выходит на восстановление темпов экономического роста
Ассанж предупредил Трампа о последствиях отмены торговли с КНР
Жириновский предложил сменить главу МИД
Герцог и герцогиня Кембриджские ждут третьего ребенка
Совфед предлагает высылать из РФ за «нежелательное поведение»
Тренер Уильямс: Не стоит помогать Шараповой вернуться на вершину
Спорт
Фундамент к Токио-2020: волейболисты РФ стали чемпионами Европы Эта победа стала первой для обновленного состава национальной команды
Авто
Под Нижним Новгородом рабочие проложили дорогу «сквозь» дом (видео) Вернувшиеся с заработков хозяева разрушенного строения немало удивились
Hi-Tech
Фото: «Крымский мост» из космоса. Как снимают на МКС Российский космонавт разместил в своем твиттере фотографии Севастополя и Керченского пролива, сделанные с борта МКС
Кино
71-летний Микеле Плачидо объявил об уходе из кино Итальянский актер и режиссер, исполнитель роли комиссара Каттани объявил о завершении карьеры
Недвижимость
10 способов декорировать пустую стену
Скидки на новостройки достигли рекордной отметки
Рынок жилья Подмосковья находится на грани
Выбираем ванну: акрил, камень или чугун
Леди
В моду вошел стробинг для волос (фото) Почему стробинг уже сейчас можно объявить самым перспективным осенним трендом в окрашивании волос, расскажем в нашей статье. И заодно покажем, как все это выглядит.
Дети
5 завтраков для школьников за 5 минут Всем известно, что завтрак – основа здорового питания. Пропускать его нельзя. Особенно – школьникам, ведь от утренней «подзарядки» зависит и успеваемость. Но как быть, если в реальности на его приготовление остается только пять минут, а бутерброды – не лучший вариант? Делимся идеаями вкусных и полезных завтраков за пять минут.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь