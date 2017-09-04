Евгений Тефтелев о сносе ларьков: Это мое решение. Буду контролировать лично

Об этом градоначальник заявил сегодня, 4 сентября, на традиционном аппаратном совещании в администрации. Евгений Тефтелев распорядился четко работать в плотной связке службе по демонтажу, КУИЗО и управлению по торговле. Владельцам несанкционированных торговых точек рассылать уведомления и ликвидировать незаконные объекты. И, конечно, продолжать «Войну» с шаурмой.
«Это мое решение. Будут контролировать лично», — отметил Евгений Тефтелев.
Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», с начала августа в городе демонтировано порядка 25 незаконных киосков. Самовольные строения исчезли с Алого поля, с Теплотехнического института. Убрали ларьки с шаурмой и от Свято-Троицкого храма. Еще 24 незаконных объекта обнаружили возле администрации Курчатовского района. Никаких разрешительных документов у владельцев киосков нет. Все они будут снесены в ближайшее время.