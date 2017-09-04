Прокуратура заставила горадминистрацию отремонтировать дорогу

Источник: РИА "Новости"

Автомобильная дорога в Советском районе города, которая является подъездным путем к детскому саду и многоквартирным жилым домам, надлежащим образом как в зимний, так и летний период времени не содержалась. Автомобильное полотно дороги полностью разрушено, что создает проблемы для проезда транспорта, отсутствие безопасности дорожного движения.

После внесенных актов реагирования органы местного самоуправления расчистили снег на дороге зимой, а летом провели ямочный ремонт. Принятые меры недостаточны, в связи с чем прокурором города Нижнего Новгорода предъявлено исковое заявление в суд к администрации города Нижнего Новгорода с требованием о проведении капитального ремонта дороги.