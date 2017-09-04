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13:20 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Прокуратура заставила горадминистрацию отремонтировать дорогу

Городская прокуратура подала иск к администрации Нижнего Новгорода с требованием о проведении капитального ремонт дороги по улице Шорина. Об этом сообщает прокуратура областного центра.

Источник: РИА "Новости"

Автомобильная дорога в Советском районе города, которая является подъездным путем к детскому саду и многоквартирным жилым домам, надлежащим образом как в зимний, так и летний период времени не содержалась. Автомобильное полотно дороги полностью разрушено, что создает проблемы для проезда транспорта, отсутствие безопасности дорожного движения.

После внесенных актов реагирования органы местного самоуправления расчистили снег на дороге зимой, а летом провели ямочный ремонт. Принятые меры недостаточны, в связи с чем прокурором города Нижнего Новгорода предъявлено исковое заявление в суд к администрации города Нижнего Новгорода с требованием о проведении капитального ремонта дороги.

Решением суда исковые требования прокурора города удовлетворены, на администрацию Нижнего Новгорода возложены обязанности по производству капитального ремонта указанной дороги в срок до 31 июня 2018 года.

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