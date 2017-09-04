Эдхам Акбулатов подписал соглашение с РУСАЛом о развитии Красноярска
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Мэр Эдхам Акбулатов и управляющий директор «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» Евгений Курьянов подписали соглашение о создании условий
Особое внимание при подписании соглашения было уделено решению знаковых вопросов по охране окружающей среды, благоустройству общественных пространств, продолжению работы по профориентации школьников и сохранению исторического наследия краевого центра.
Встреча мэра с руководством и сотрудниками алюминиевого завода началась с представления обновленной ул. Пограничников и территории, примыкающей к проходной завода. Летом по инициативе предприятия на улице были выполнены работы по благоустройству.
«Мы приведем в порядок улицы Башиловская, Технологическая. Это магистрали, ведущие с завода на Северное шоссе. Наши сотрудники ежедневно ездят по этим дорогам и, конечно, хочется, чтобы они выглядели не как промышленные проезды, а как улицы современного города»
По инициативе компании РУСАЛ в Покровке будет сформирован дендросад. Кроме того, со стороны восточного входа на территорию заповедника «Столбы» запланировано обустройство части пешеходной тропы.
«Рассчитываю, что инициативы РУСАЛа по формированию общественных пространств, благоустройству улиц станут значимым вкладом в создание качественно новой городской среды не только в интересах работников компании, но и в интересах всех красноярцев», — отметил Эдхам Акбулатов.
Напомним, компания РУСАЛ в течение нескольких лет ведет активную работу в части развития
По материалам