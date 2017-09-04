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14:08 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Эдхам Акбулатов подписал соглашение с РУСАЛом о развитии Красноярска

Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Мэр Эдхам Акбулатов и управляющий директор «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» Евгений Курьянов подписали соглашение о создании условий социально-экономического развития Красноярска. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Особое внимание при подписании соглашения было уделено решению знаковых вопросов по охране окружающей среды, благоустройству общественных пространств, продолжению работы по профориентации школьников и сохранению исторического наследия краевого центра.

Встреча мэра с руководством и сотрудниками алюминиевого завода началась с представления обновленной ул. Пограничников и территории, примыкающей к проходной завода. Летом по инициативе предприятия на улице были выполнены работы по благоустройству.

«Мы приведем в порядок улицы Башиловская, Технологическая. Это магистрали, ведущие с завода на Северное шоссе. Наши сотрудники ежедневно ездят по этим дорогам и, конечно, хочется, чтобы они выглядели не как промышленные проезды, а как улицы современного города»
Евгений Курьянов
управляющий директор КрАЗа

По инициативе компании РУСАЛ в Покровке будет сформирован дендросад. Кроме того, со стороны восточного входа на территорию заповедника «Столбы» запланировано обустройство части пешеходной тропы.

«Рассчитываю, что инициативы РУСАЛа по формированию общественных пространств, благоустройству улиц станут значимым вкладом в создание качественно новой городской среды не только в интересах работников компании, но и в интересах всех красноярцев», — отметил Эдхам Акбулатов.

Напомним, компания РУСАЛ в течение нескольких лет ведет активную работу в части развития инженерно-технического образования красноярских школьников, повышения престижа инженерно-технических работников. Соглашением закреплено взаимодействие администрации города с РУСАЛом, направленное на профориентацию школьников, создание специализированных классов по профильным для РУСАЛа предметам, проведение конкурсов для школьников, реализацию образовательных проектов.

По материалам пресс-службы администрации Красноярска.

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