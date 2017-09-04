Борис Дубровский представит Клуб губернаторов ШОС на Евразийском экономическом форуме

«Наша идея о создании Клуба губернаторов ШОС начала развиваться. Мы серьезно работали над этой задачей, обозначая ее на всех международных встречах, как одну из важных составляющих развития межрегионального сотрудничества. В результате инициатива была поддержана в итоговом документе саммита ШОС, состоявшегося в этом году в Астане, благодаря чему работе придана серьезная динамика», — подчеркнул глава области.