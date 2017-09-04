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13:27 (мск), источник: Nakanune.ru

Борис Дубровский представит Клуб губернаторов ШОС на Евразийском экономическом форуме

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский примет участие в Евразийском экономическом форуме, который пройдет в конце сентября в китайском Синае, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Организаторы пригласили Бориса Дубровского принять участие в мероприятиях форума и презентовать Клуб губернаторов ШОС.

«Наша идея о создании Клуба губернаторов ШОС начала развиваться. Мы серьезно работали над этой задачей, обозначая ее на всех международных встречах, как одну из важных составляющих развития межрегионального сотрудничества. В результате инициатива была поддержана в итоговом документе саммита ШОС, состоявшегося в этом году в Астане, благодаря чему работе придана серьезная динамика», — подчеркнул глава области.

В рамках форума планируется провести круглый стол руководителей регионов государств-членов ШОС «Региональное сотрудничество способствует сопряжению национальных стратегий развития».

«Мы приглашены на это мероприятие, где презентуем Клуб губернаторов ШОС и примем участие в детальном обсуждении дальнейшего интегрирования нашей идеи в процессы взаимодействия стран Шанхайской организации сотрудничества», — отметил Борис Дубровский.

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