Борис Дубровский представит Клуб губернаторов ШОС на Евразийском экономическом форуме

Организаторы пригласили Бориса Дубровского принять участие в мероприятиях форума и презентовать Клуб губернаторов ШОС.
«Наша идея о создании Клуба губернаторов ШОС начала развиваться. Мы серьезно работали над этой задачей, обозначая ее на всех международных встречах, как одну из важных составляющих развития межрегионального сотрудничества. В результате инициатива была поддержана в итоговом документе саммита ШОС, состоявшегося в этом году в Астане, благодаря чему работе придана серьезная динамика», — подчеркнул глава области.
В рамках форума планируется провести круглый стол руководителей регионов государств-членов ШОС «Региональное сотрудничество способствует сопряжению национальных стратегий развития».
«Мы приглашены на это мероприятие, где презентуем Клуб губернаторов ШОС и примем участие в детальном обсуждении дальнейшего интегрирования нашей идеи в процессы взаимодействия стран Шанхайской организации сотрудничества», — отметил Борис Дубровский.