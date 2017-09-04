Таможня: Приостановка МПП вызвала резкое сокращение поездок в Польшу

Так, в январе-августе 2017 года было оформлено около 1,4 миллиона легковых автомобилей и порядка 2,5 миллиона граждан. Вместе с тем за аналогичный период 2016 года через российско-польские пункты пропуска проследовало 1,7 миллиона легковых транспортных средств и почти 3 миллиона граждан.
«Очевидно, что такая картина обусловлена приостановкой действия соглашения о местном приграничном передвижении в июле прошлого года, вызвавшее резкое сокращение взаимных поездок российских и польских граждан на основании разрешений МПП», — отметили в пресс-службе таможни.
Однако, если привести статистику трех летних месяцев, то просматривается иная тенденция: в текущем году оформлено 558 тысяч легковых автомобилей и чуть более 1 миллиона граждан, а в прошлом эти показатели составили, соответственно, 477 тысяч и 911 тысяч.