Таможня: Приостановка МПП вызвала резкое сокращение поездок в Польшу

Так, в январе-августе 2017 года было оформлено около 1,4 миллиона легковых автомобилей и порядка 2,5 миллиона граждан. Вместе с тем за аналогичный период 2016 года через российско-польские пункты пропуска проследовало 1,7 миллиона легковых транспортных средств и почти 3 миллиона граждан.

«Очевидно, что такая картина обусловлена приостановкой действия соглашения о местном приграничном передвижении в июле прошлого года, вызвавшее резкое сокращение взаимных поездок российских и польских граждан на основании разрешений МПП», — отметили в пресс-службе таможни.