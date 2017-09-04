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14:04 (мск), источник: Вести - Калининград

Таможня: Приостановка МПП вызвала резкое сокращение поездок в Польшу

Российские и польские таможенники подвели итоги лета. Сравнивая статистические данные за восемь месяцев текущего года с аналогичным периодом прошлого года, контролирующие органы сопредельных сторон отметили тенденцию к снижению во всех пунктах пропуска на российско-польском участке границы. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской областной таможни.

Так, в январе-августе 2017 года было оформлено около 1,4 миллиона легковых автомобилей и порядка 2,5 миллиона граждан. Вместе с тем за аналогичный период 2016 года через российско-польские пункты пропуска проследовало 1,7 миллиона легковых транспортных средств и почти 3 миллиона граждан.

«Очевидно, что такая картина обусловлена приостановкой действия соглашения о местном приграничном передвижении в июле прошлого года, вызвавшее резкое сокращение взаимных поездок российских и польских граждан на основании разрешений МПП», — отметили в пресс-службе таможни.

Однако, если привести статистику трех летних месяцев, то просматривается иная тенденция: в текущем году оформлено 558 тысяч легковых автомобилей и чуть более 1 миллиона граждан, а в прошлом эти показатели составили, соответственно, 477 тысяч и 911 тысяч.

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