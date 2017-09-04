Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Титановая месть: РФ планирует удар по промышленности США - Салин
Су-30СМ ВКС РФ сбил крылатую ракету над Черным морем
Кадыров назвал условие отказа поддерживать позицию России
Одиннадцать секунд стоили жизни молодому блогеру (видео)
Путина удивил отказ фермерши, не давшей ему попить молока
Гидрометцентр сообщил о завершении первой волны бабьего летаВо вторник температура в Москве понизится, усилится ветер и начнутся дожди
Галкин и Баста устроили «антибаттл» на «Первом канале»
Мэтт Дэймон с женой и модели на открытии фестиваля в Венеции
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
Гребенщиков уволен Пугачевой из-за грубости и хамства - СМИ
СМИ: Располневшая Собчак подверглась критике Сети
Не дать слабину: чем жертвуют российские спортсменки ради успеха
Женщины с пышными формами доказали, что их тела красивы (фото)
Догилева с горечью озвучила сумму своей пенсии - СМИ
Фото Ходченковой в купальнике удивили поклонников
Путина удивил отказ фермерши, не давшей ему попить молока
Сотни мусульман вышли на акцию протеста в Москве
Фоторепортажи
17Королевская катастрофа
12В пустыне Блэк-Рок заверишился фестиваль Burning Man
13:36 (мск), источник: РИА Новости

Посты на русском о НАТО в Балтии пишут боты, заявили в альянсе

РИГА, 4 сен — РИА Новости. В социальной сети Twitter 84% информации о присутствии НАТО в Латвии на русском языке создают боты. К такому выводу пришли исследователи Центра стратегической коммуникации альянса (Stratcom) Robotrolling-2017, сообщает агентство Sputnik Латвия.

В Центре изучили публикации за период с 1 марта по 30 августа 2017 года.

В исследовании говорится, что информация о НАТО на русском языке активнее всего появлялась в Эстонии, «где 87% всего контента создавалось роботами». «Латвия с 85% содержания находится на втором месте, у Литвы — 81%, а у Польши — 80%», — утверждается в докладе.

Читайте также
Контрразведка Германии заявила о высокой активности российских спецслужб

Исследователи Центра рассматривали посты, в которых упоминались НАТО и одна из четырех стран — Литва, Латвия, Эстония и Польша. Они изучили 32 тысячи постов, при этом каждый третий из них был написан на русском.

Авторы исследования подчеркивают, что такой высокий процент ботов, которые интересуются Североатлантическим альянсом в Балтии, частично объясняется тем, что многие аккаунты СМИ автоматически постят ссылки на новости и заголовки. Эти аккаунты также включили в исследование. Специалисты Stratcom отметили, что русскоязычный сегмент Twitter модерируется хуже, чем англоязычный.

Они пришли к выводу, что демократизирующая роль социальных сетей, таких как Twitter, сильно преувеличена как минимум в том, что касается России. По их мнению, любой исследователь, политик или журналист, который измеряет уровень активности или интереса в Twitter, должен учитывать количество задействованных ботов, чтобы получить верную статистику.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Дым из трубы русского консульства в США пахнет войной. Мнение
Здесь можно увидеть, какая Россия на самом деле
Суд оставил режиссера Серебренникова под домашним арестом
Кейт Миддлтон ждет третьего ребенка
Россия выходит на восстановление темпов экономического роста
Жириновский предложил сменить главу МИД
Ассанж предупредил Трампа о последствиях отмены торговли с КНР
ВГТРК прекратит трансляцию Euronews на «Культуре»
Тренер Уильямс: Не стоит помогать Шараповой вернуться на вершину
Спорт
Фундамент к Токио-2020: волейболисты РФ стали чемпионами Европы Эта победа стала первой для обновленного состава национальной команды
Авто
ГАЗ показал внедорожники, о которых мечтают джиперы В Нижнем Новгороде всерьёз задумались над созданием широкой линейки экстремальных внедорожников, а также продолжают дорабатывать полноприводный «Соболь»
Hi-Tech
Фото: «Крымский мост» из космоса. Как снимают на МКС Российский космонавт разместил в своем твиттере фотографии Севастополя и Керченского пролива, сделанные с борта МКС
Кино
Юлия Меньшова извинилась за «нервный» выпуск «Сегодня вечером» Новый выпуск популярного субботнего шоу «Первого канала» впервые прошел без участия Андрея Малахова
Недвижимость
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
Для жителей частных домов "коммуналка" станет дороже
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Коммунальные платежи станут собирать заранее
Леди
В моду вошел стробинг для волос (фото) Почему стробинг уже сейчас можно объявить самым перспективным осенним трендом в окрашивании волос, расскажем в нашей статье. И заодно покажем, как все это выглядит.
Дети
Сын Боярской и Матвеева очаровал публику Пятилетний Андрей впервые вышел в свет.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь