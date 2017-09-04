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14:01 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Нижегородская администрация сообщила об отставании в ремонте части ул. Самаркандской со стороны подрядчика

Нижегородская администрация сообщила об отставании в ремонте части ул. Самаркандской со стороны подрядчика. Об этом журналистам заявил глава городской администрации Сергей Белов после оперативного совещания 4 сентября 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

По его словам, администрация указала подрядной организации на недопустимость несоблюдения сроков. «Но мы прекрасно понимаем, что объем работ большой. Никаких переносов окончательных сроков нет. Весной 2018 года объект будет сдан в любом случае», — отметил сити-менеджер.

Директор департамента благоустройства и дорожного хозяйства Владимир Рябцев, в свою очередь, заявил журналистам, что в рамках первого этапа ремонта улицы уложены два слоя асфальтобетона, выравнивающий нижний слой.

«На площади из 4 тысяч кв м уложено около 2,5 тысяч кв м. На этой неделе, со слов подрядной организации, она должна закончить все работы в рамках первого этапа. Но они врут постоянно, они неуправляемые. Обещали нам завершить работы сначала 1 июля, потом 15 июля… Контракт у них до мая 2018 года», — подчеркнул Рябцев.

Ранее сообщалось, что планируемый срок окончания первого этапа реконструкции (от Совнаркомовской до Должанской) — август 2017 года. Тогда же планировалось приступить ко II этапу ремонта улицы — от ул. Должанской до ул. Бетанкура.

Напомним, что ремонт на объекте начался с 12 мая 2017 года. Общая стоимость реконструкции объекта по муниципальному контракту составляет 189 млн рублей. Работы выполняет ООО «СК «Управление строительства-620» (Москва).

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