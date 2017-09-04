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14:02 (мск), источник: НТА-Приволжье

«Сегодняшние студенты через 5 лет будут определять уровень и комфорт жизни в Нижнем Новгороде, поэтому все их инициативы важны», — Елизавета Солонченко

«Сегодняшние студенты через 5 лет будут определять уровень и комфорт жизни в Нижнем Новгороде, поэтому все их инициативы важны», — заявила глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко, принявшая участие в открытии фестиваля предпринимательских проектов 4 сентября.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает управление по связям с общественностью и СМИ Думы Нижнего Новгорода, фестиваль предпринимательских проектов будет проходить на площадках ведущих вузов региона с 4 по 10 сентября 2017 года.

Задача мероприятия — формирование перечня молодежных предпринимательских проектов, направленных на перспективное развитие Нижнего Новгорода. В числе проектов, которые будут представлены: социальные и культурные акции, городские конкурсы и праздники, медийные и дизайнерские решения, связанные с развитием, как городской инфраструктуры, так и бренда нашего города. Участниками Фестиваля уже стали около 2000 студентов.

Работа по отбору наиболее значимых проектов будет вестись одновременно на трех площадках вуза. В главном корпусе ННГУ старт мероприятию дала глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко. Заместитель главы города Михаил Кузнецов выступил перед студентами в корпусе университета на ул. Большой Покровской. А председатель комиссии по экономике, промышленности и предпринимательству Думы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин в свою очередь дал напутствие будущим бизнесменам в Институте экономики и предпринимательства на пр. Ленина.

Выступая перед студентами, Елизавета Солонченко отметила, что пришла сюда с особым чувством, потому что и сама училась именно в этом здании, заканчивала факультет ВМК.

Часто именно на последних курсах вуза студенты начинали свои предпринимательские инициативы, и многие из них существуют до сих пор. Сегодняшние студенты через пять лет будут во многом определять уровень и комфорт жизни в Нижнем Новгороде, поэтому все их инициативы очень важны для города. А вместе мы сможем начать изменения в нашем городе уже сейчас. Сегодня этот процесс запускается, и ребята услышат возможности, которые предоставляет муниципалитет для их идей, после чего, уверена, мы начнем взаимодействовать.
Елизавета Солонченко

Она добавила, что городская Дума совместно с администрацией сейчас разрабатывает положение о муниципально-частном партнерстве и положение о концессионном соглашении, которые позволят предпринимателям запускать новые, полезные для города и горожан проекты.

«Мы должны сделать так, чтобы люди, которые выходят из стен университета, были готовы стать предпринимателями в широком смысле этого слова. Если глава города сегодня здесь, поддерживает наш Фестиваль, то все удастся. Я очень горжусь тем, что наши выпускники возглавляют такие города, как Нижний Новгород, и желаю главе города больших успехов. Во всяком случае, Нижегородский университет поможет во всех ее начинаниях», — отметил ректор ННГУ Евгений Чупрунов.

«Очень приятно, что руководство университета начинает учебный год так необычно, интересно и с такой эффективностью. Ребята только пришли после летних каникул, ожидали, что сейчас будет скучная учеба, а им говорят: примите участие в конкретных проектах, и лучшие из вас получат поддержку городской власти. Мы сейчас открыты, как никогда. Сегодня можно делать сильные и по-настоящему полезные проекты для города и участников. Каждый разработчик должен защитить и реализовать свой проект, для чего созданы все условия: мы быстро сделаем нужные согласования, обеспечим помощь и поддержку», — заявил Михаил Кузнецов.

Председатель комиссии по экономике, промышленности и предпринимательству гордумы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин свое обращение к участникам фестиваля начал с поздравления с новым учебным годом. Он пожелал студенческой аудитории интересных идей и успехов в их воплощении, особенно подчеркнув, что в молодежных победах нуждается, в том числе, и сам город.

«У фестиваля, который проводится на базе ННГУ, прекрасная задача — не только выявить талантливую молодежь и помочь ей реализоваться, но и подобрать проекты, которые помогут Нижнему Новгороду стать лучше. Сейчас мы готовим городскую программу развития предпринимательства, и я очень надеюсь, что идеи ребят помогут сделать Нижний Новгород более комфортным как для жизни, так и для бизнеса», — отметил Дмитрий Барыкин.

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