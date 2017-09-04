Додон: Мы все должны знать на что были потрачены каждый евро и доллар, поступившие в РМ из-за границы, а также определить степень эффективности вложений
Президент Республики Молдова Игорь Додон, в преддверии
Президент Республики Молдова Игорь Додон, в преддверии
В первый блок вошла политика в социальной сфере и в области поддержки населения. Второй блок — политика в области экономики, поддержка реального сектора экономики. Блок 3 —
«Напомню, что на предстоящей сессии я намерен настаивать на проведении парламентских слушаний по вопросам технического и финансового содействия, оказанного Молдове, начиная с 2009 года по настоящее время. Во время слушаний предстоит выяснить, кто и в какой сфере предоставил помощь, на что были потрачены инвестированы каждый евро и доллар, поступившие в Республику Молдову