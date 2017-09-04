Первый замминистра экологии назвал запах газа для Омска нормальным

Не обошли стороной представители СМИ тему ядовитых выбросов в городе. На это Матненко заявил, что запах газа является нормальным для промышленного города. Проблема выбросов, по словам Матненко, больше раздута средствами массовой информации.

«Я не согласен с тем, что скандал с запахом газа — это скандал. Просто на это работают СМИ. То, что произошло, не имело прецедентов. У нас увеличилось число жалоб. Раньше такого не было. Это нормальная ситуация в промышленном городе. Для других городов в этом нет ничего удивительного, что люди проснулись с тошнотой и головной болью. Лет 20−30 назад ситуация с запахами в Нефтяниках была гораздо хуже. Там во рту кислота была», — заявил Александр Матненко.

Чиновник пытался объяснить, что наличие едкого запаха еще не означает, что в атмосферу попало что-либо вредное и опасное. Александр Матненко добавил, что большинство вредных выбросов обнаружить с помощью обоняния сложно.

«Появились и новые запахи. Сам запах не значит, что это вредно. Но есть более опасные выбросы, запаха которых мы не чувствуем», — сказал чиновник.