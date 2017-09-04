Назарбаев призвал повышать тарифы на коммунальные услуги

Источник: 365info.kz

Об этом президент высказался в ходе совместного заседания палат парламента, передает vlast.kz.

— Только модернизация водо- и теплоснабжения требует сейчас огромных средств. Чтобы привлечь инвесторов и международные финансовые институты, следует совершенствовать законодательство в сфере ЖКХ и тарифообразования. Это позволит сбалансировать интересы потребителей, субъектов естественных монополий в этой области, — отметил глава государства.

Прихода инвесторов не стоит ждать до того момента, пока в стране не будут повышаться тарифы на коммунальные услуги, подчеркнул президент.

— Каждый инвестор, когда приходит, спрашивает: «Я построю станцию вам, а за сколько я буду продавать электроэнергию? Или сколько будет стоить тепло?». Не надо этого бояться, мы проходили. Когда мы в свое время в начале независимости этим делом занимались, мы защитили малообеспеченные семьи. Это не такое уж большое дело, — пояснил Нурсултан Назарбаев.

По его словам, в Казахстане самая дешевая электроэнергия на всем постсоветском пространстве. Также дешевыми остаются и другие коммунальные услуги.