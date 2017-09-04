В Перми ждут Владимира Путина

Как рассказали агентству источники в правительстве края, в протоколе визита — встреча с врио губернатора Максимом Решетниковым и посещение площадки одного из ведущих операторов телекоммуникационных услуг в России «ЭР-Телеком». С 2015 года президентом компании, головной офис которой находится в Перми, является миллиардер Андрей Кузяев.