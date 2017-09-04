Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кандидат в канцлеры Германии сделал заявление по Крыму
Су-30СМ ВКС РФ сбил крылатую ракету над Черным морем
Кадыров назвал условие отказа поддерживать позицию России
Дачи больше нет: новый закон изменит жизнь владельцев земли
В Грозном тысячи людей вышли на митинг после заявления Кадырова
Гидрометцентр сообщил о завершении первой волны бабьего летаВо вторник температура в Москве понизится, усилится ветер и начнутся дожди
СМИ: Госдеп США опасается ответных мер со стороны России
Коган умер после визита в коммерческую клинику
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
Грубое поведение: Пугачева уволила Гребенщикова - СМИ
СМИ: Располневшая Собчак подверглась критике Сети
Не дать слабину: чем жертвуют российские спортсменки ради успеха
Женщины с пышными формами доказали, что их тела красивы (фото)
Догилева с горечью озвучила сумму своей пенсии - СМИ
Фото Ходченковой в купальнике удивили поклонников
Путина удивил отказ фермерши, не давшей ему попить молока
Сотни мусульман вышли на акцию протеста в Москве
Фоторепортажи
9Празднование Курбан-байрама
17Королевская катастрофа
14:41 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Перми ждут Владимира Путина

В конце недели.

Источник: УралИнформБюро

Президента РФ Владимира Путина ждут с рабочим визитом в Перми. Приезд главы государства запланирован на 8 сентября, передает «Уралинформбюро».

Как рассказали агентству источники в правительстве края, в протоколе визита — встреча с врио губернатора Максимом Решетниковым и посещение площадки одного из ведущих операторов телекоммуникационных услуг в России «ЭР-Телеком». С 2015 года президентом компании, головной офис которой находится в Перми, является миллиардер Андрей Кузяев.

В последний раз Владимир Путин приезжал в Пермь зимой 2012 года в статусе председателя правительства РФ — перед президентскими выборами.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Предвыборный опрос ФОМ: Решетников "оторвался" от конкурентов
Серебренникова оставили под домашним арестом
Кейт Миддлтон ждет третьего ребенка
Партия «Единая Россия» создала собственный «университет»
Социологи напомнили Жириновскому о популярности Лаврова
Защита математика Дмитрия Богатова обратилась в ЕСПЧ
ВГТРК прекратила трансляцию Euronews на «Культуре»
Поклонская ответила Ройзману на его комментарий о пожаре
Спорт
Фундамент к Токио-2020: волейболисты РФ стали чемпионами Европы Эта победа стала первой для обновленного состава национальной команды
Авто
ГАЗ показал внедорожники, о которых мечтают джиперы В Нижнем Новгороде всерьёз задумались над созданием широкой линейки экстремальных внедорожников, а также продолжают дорабатывать полноприводный «Соболь»
Hi-Tech
Фото: «Крымский мост» из космоса. Как снимают на МКС Российский космонавт разместил в своем твиттере фотографии Севастополя и Керченского пролива, сделанные с борта МКС
Кино
Юлия Меньшова извинилась за «нервный» выпуск «Сегодня вечером» Новый выпуск популярного субботнего шоу «Первого канала» впервые прошел без участия Андрея Малахова
Недвижимость
Тарифы на капремонт в Петербурге в 2018 году останутся прежними
В Петербурге снесут незаконные надстройки на домах
Отделка как элемент декора: 11 идей для вашего дома
Обманутых дольщиков освободят от налога
Леди
В моду вошел стробинг для волос (фото) Почему стробинг уже сейчас можно объявить самым перспективным осенним трендом в окрашивании волос, расскажем в нашей статье. И заодно покажем, как все это выглядит.
Дети
Сын Боярской и Матвеева очаровал публику Пятилетний Андрей впервые вышел в свет.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь