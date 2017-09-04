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15:47 (мск), источник: Sputnik.md

Полиция назвала самые аварийные районы Кишинева

КИШИНЕВ, 4 сен — Sputnik. В столичном секторе Ботаника происходит больше всего дорожно-транспортных происшествий, а тенденция роста аварий продолжает регистрироваться. Об этом в понедельник заявил замглавы Инспектората полиции Кишинева Силвиу Мушук.

Источник: Sputnik.md

Самые опасные сектора столицы

По его словам, всего за восемь месяцев зарегистрированы 818 серьезных аварий. В результате 40 человек погибли, а почти тысяча — пострадали. При этом, на Ботанике зафиксирована четверть от всех ДТП — 202. В итоге 13 человек скончались, а 238 получили травмы.

«Как и по прошествии семи месяцев продолжает регистрироваться рост аварий на Ботанике», — сказал Мушук.

Следом располагается Рышкановка, где зарегистрированы 182 ДТП (11 погибших и 222 травмированных). По 161 аварии произошло на Буюканах (10 погибших, 187 пострадавших) и в Центре (3 погибших, 185 пострадавших). Самый безопасный сектор — Чеканы, где за указанный период зарегистрировали 112 серьезных ДТП (3 погибших, 139 пострадавших).

«Уже выяснены причины в 131 случае — в 94 случаях не соблюдалась положенная дистанция между транспортными средствами, еще в 15 — превышена скорость, двое водителей находились в состоянии алкогольного опьянения, один — под воздействием наркотиков», — сказал Мушук.

В 346 авариях пострадали пешеходы — 23 человека скончались, 334 получили травмы. Из них 153 случая произошли на пешеходном переходе. В 97 авариях участниками аварий были несовершеннолетние. Один погиб и еще 106 пострадали.

Смертельные улицы

Как сообщил замначальника столичного инспектората полиции, самыми опасными остаются те же улицы, что и ранее.

На первом месте — бульвар Дачия, где случились 59 аварий. В результате скончались 2 человека, а 69 пострадали. Также в тройку самых опасных входят Мунчештское шоссе (35 ДТП, 3 погибших, 38 травмированных) и улица Измаильская (30 ДТП, 31 пострадавший).

Кроме того, опасными считаются бульвар Штефана чел Маре (28 ДТП, 14 травмированных), улица Вадул луй Водэ (22 ДТП, 1 погибший, 21 пострадавший), Московский проспект (18 ДТП, 2 погибших, 15 травмированных), улица Алеку Руссо — (18 ДТП, 1 погибший, 20 пострадавших).

Небезопасный общественный транспорт

Согласно статистике, в среднем раз в 2−3 дня происходит дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского транспорта. За восемь месяцев столичные правоохранительные органы зарегистрировали 101 такую аварию. В итоге 3 человека погибли, 142 пострадали.

Чаще всего в ДТП попадают такси (34 аварии, 2 погибших и 48 пострадавших) и маршрутки (29 аварий, 55 пострадавших). С участием автобусов и троллейбусов с начала года зафиксировали 38 ДТП. Погиб пешеход, а еще 39 человек получили травмы.

Как выяснилось, больше всего аварий произошло в мае — 116. Чаще всего, по данным полиции, ДТП происходят по пятницам (140 случаев), а самый опасный — это временной промежуток с 14.00 до 20.00. В этот временной отрезок случилась половина всех зарегистрированных аварий — 404.

Всего с начала года произошли 7776 мелких аварий, из них 1653 произошли из-за превышения скорости, а в 1528 — не соблюдалась дистанция между транспортными средствами. В 59 случаях водители были нетрезвы.

В целом, как уточнил Мушук, в этом году регистрируется рост по всем показателям. За восемь месяцев прошлого года зафиксированы 730 аварий. В них погибли 38 человек, а травмы получили 913 людей.

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