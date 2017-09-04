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15:35 (мск), источник: РБК

Партия «Единая Россия» создала собственный «университет»

Обучение будет вестись дистанционно, при этом единовременно смогут подключаться до 80 тыс. «студентов».

Источник: РИА "Новости"

Партия «Единая Россия» (ЕР) стала единственным учредителем организации дополнительного образования под названием «Гражданский университет», в котором планирует дистанционно обучать своих активистов.

«В этом году предлагается один из курсов — управление проектной деятельностью. Ведь основное направление работы партии — реализация проектов. Всего их 25. Под них и деньги выделяют немалые. Поэтому всем этим надо уметь заниматься», — написал на своей странице в сети Facebook замсекретаря Генерального совета ЕР Евгений Ревенко.

Он также отметил, что курс предусматривает 72 часа лекций, выполнение практических занятий, а также сдачу тестов и написание контрольных работ.

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По словам секретаря Генсовета Сергея Неверова, обучение в «университете» начнется до конца 2017 года.

Вестись оно будет дистанционно, при этом одновременно подключаться к сервису смогут до 80 тыс. человек.

«Говорить [про численность] пока рано, так как сейчас идет процесс лицензирования университета. Первой запущенной дисциплиной будет управление проектами, затем запустим еще около 10 дисциплин. Какие именно дисциплины скоро будет известно — пока этот вопрос прорабатывается», — сообщили РБК в пресс-службе «Единой России».

Обучение для «студентов» будет бесплатным, а по окончании курса они смогут получить диплом.

При этом процесс обучения будет контролироваться, чтобы не дать лентяям возможности увильнуть от реального освоения материала.

«Предусмотрена верификация четырех уровней, в том числе задействуется система распознавания лиц, устанавливается «запрос на действия», позволяющий контролировать присутствие обучающегося; кроме того, для «защиты от фотографий» вводится система распознавание движения глаз, пояснил глава ЦИК ЕР Владимир Бурматов.

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