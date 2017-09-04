Партия «Единая Россия» создала собственный «университет»
Обучение будет вестись дистанционно, при этом единовременно смогут подключаться до 80 тыс. «студентов».
Обучение будет вестись дистанционно, при этом единовременно смогут подключаться до 80 тыс. «студентов».
Партия «Единая Россия» (ЕР) стала единственным учредителем организации дополнительного образования под названием «Гражданский университет», в котором планирует дистанционно обучать своих активистов.
«В этом году предлагается один из курсов — управление проектной деятельностью. Ведь основное направление работы партии — реализация проектов. Всего их 25. Под них и деньги выделяют немалые. Поэтому всем этим надо уметь заниматься», — написал на своей странице в сети Facebook замсекретаря Генерального совета ЕР Евгений Ревенко.
Он также отметил, что курс предусматривает 72 часа лекций, выполнение практических занятий, а также сдачу тестов и написание контрольных работ.
Вестись оно будет дистанционно, при этом одновременно подключаться к сервису смогут до 80 тыс. человек.
«Говорить [про численность] пока рано, так как сейчас идет процесс лицензирования университета. Первой запущенной дисциплиной будет управление проектами, затем запустим еще около 10 дисциплин. Какие именно дисциплины скоро будет известно — пока этот вопрос прорабатывается», — сообщили РБК в
При этом процесс обучения будет контролироваться, чтобы не дать лентяям возможности увильнуть от реального освоения материала.
«Предусмотрена верификация четырех уровней, в том числе задействуется система распознавания лиц, устанавливается «запрос на действия», позволяющий контролировать присутствие обучающегося; кроме того, для «защиты от фотографий» вводится система распознавание движения глаз, пояснил глава ЦИК ЕР Владимир Бурматов.