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15:30 (мск), источник: РИА Новости

Глава ВЦИОМ напомнил Жириновскому о популярности Лаврова у россиян

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Россияне считают главу министерства иностранных дел России (МИД) Сергея Лаврова одним из главных защитников самостоятельности и независимости страны, предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского сменить его стоит расценивать как предвыборный пиар, заявил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

Источник: РИА Новости

В понедельник Жириновский предложил сменить главу МИД, так как считает, что Россия должна проводить более жесткую внешнюю политику с учетом нынешней международной обстановки.

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По словам Федорова, Лавров на данный момент является одним из трех самых популярных государственных деятелей России вместе с президентом Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу.

«Россияне очень высоко оценивают внешнюю политику. Понятно, что ее главный автор и главное действующее лицо — это Путин, но Лавров воспринимается как твердый и умелый защитник курса на самостоятельность и независимость. В ситуации глобального конфликта с Западом это очень важная фигура», — отметил Федоров.

По мнению главы ВЦИОМ, слова Жириновского являются «заявлением предвыборного характера», свойственным такому «активному и эпатажному» кандидату.

В мае опрос ВЦИОМ показал, что политиком, которому доверяет наибольшее число россиян стал Путин (49,2%). Следующими в этом рейтинге назывались министр обороны Сергей Шойгу (15,6%), Медведев (15,5%), министр иностранных дел Сергей Лавров (12,5%) и лидер ЛДПР Владимир Жириновский (12,5%). При этом исследование показало, что Жириновскому не доверяют 26,2% респондентов.

4 комментарияк этой статье
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Комментарии4
Комментарии
4
perplexed perplexed
министр должен дело делать, а не нравится толпе. КПД деятельности этого господина близко к нулю. В ООН в гордом одиночестве с вето в зубах, снг всё разбежалось.
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