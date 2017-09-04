Глава ВЦИОМ напомнил Жириновскому о популярности Лаврова у россиян

В понедельник Жириновский предложил сменить главу МИД, так как считает, что Россия должна проводить более жесткую внешнюю политику с учетом нынешней международной обстановки.
По словам Федорова, Лавров на данный момент является одним из трех самых популярных государственных деятелей России вместе с президентом Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу.
«Россияне очень высоко оценивают внешнюю политику. Понятно, что ее главный автор и главное действующее лицо — это Путин, но Лавров воспринимается как твердый и умелый защитник курса на самостоятельность и независимость. В ситуации глобального конфликта с Западом это очень важная фигура», — отметил Федоров.
По мнению главы ВЦИОМ, слова Жириновского являются «заявлением предвыборного характера», свойственным такому «активному и эпатажному» кандидату.
В мае опрос ВЦИОМ показал, что политиком, которому доверяет наибольшее число россиян стал Путин (49,2%). Следующими в этом рейтинге назывались министр обороны Сергей Шойгу (15,6%), Медведев (15,5%), министр иностранных дел Сергей Лавров (12,5%) и лидер ЛДПР Владимир Жириновский (12,5%). При этом исследование показало, что Жириновскому не доверяют 26,2% респондентов.