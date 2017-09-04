Глава ВЦИОМ напомнил Жириновскому о популярности Лаврова у россиян

Источник: РИА Новости

В понедельник Жириновский предложил сменить главу МИД, так как считает, что Россия должна проводить более жесткую внешнюю политику с учетом нынешней международной обстановки.

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По словам Федорова, Лавров на данный момент является одним из трех самых популярных государственных деятелей России вместе с президентом Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу.

«Россияне очень высоко оценивают внешнюю политику. Понятно, что ее главный автор и главное действующее лицо — это Путин, но Лавров воспринимается как твердый и умелый защитник курса на самостоятельность и независимость. В ситуации глобального конфликта с Западом это очень важная фигура», — отметил Федоров.

По мнению главы ВЦИОМ, слова Жириновского являются «заявлением предвыборного характера», свойственным такому «активному и эпатажному» кандидату.