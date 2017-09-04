Саакашвили уверен, что украинские власти не смогут помешать его возвращению

Источник: РИА Новости

Об этом он заявил журналистам грузинской «Рустави 2», находясь в Дании. По данным телекомпании, Саакашвили намерен вернутся в Украину 10 сентября через пограничный пункт «Краковец». Ранее Погранслужба Украины заявила, что усилила контроль на всех участках границы в связи с белорусско-российскими учениями «Запад-2017», которые начнутся в Белоруссии 14 сентября.

«Правительство Украины делает все для того, чтобы помешать мне попасть в страну. Ужесточен пограничный контроль, на границе мобилизована бронетехника, установлена колючая проволока. Это абсолютно беспрецедентный случай. Такие ужесточения не были даже у восточных европейских стран во время СССР. Такое происходит в истории впервые. Эти действия означают, что они меня очень боятся», — заявил Саакашвили.

Отвечая на вопрос журналиста о том, что он предпримет, если украинские власти не впустят его в страну, Саакашвили ответил, что «им будет очень трудно не впустить».

«Это нанесет им очень большой ущерб. Поэтому проследим за ходом событий. Сейчас мой план один: въехать в страну, встать во главе движения и довести дело до конца», — добавил Саакашвили.