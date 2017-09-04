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15:26 (мск), источник: РИА Новости

Саакашвили уверен, что украинские власти не смогут помешать его возвращению

ТБИЛИСИ, 4 сен — РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, находясь в Дании, вновь подтвердил намерение вернуться на Украину; он заявил, что украинским властям будет трудно запретить ему въезд в страну несмотря на то, что «на границе мобилизована бронетехника, установлена колючая проволока».

Источник: РИА Новости

Об этом он заявил журналистам грузинской «Рустави 2», находясь в Дании. По данным телекомпании, Саакашвили намерен вернутся в Украину 10 сентября через пограничный пункт «Краковец». Ранее Погранслужба Украины заявила, что усилила контроль на всех участках границы в связи с белорусско-российскими учениями «Запад-2017», которые начнутся в Белоруссии 14 сентября.

«Правительство Украины делает все для того, чтобы помешать мне попасть в страну. Ужесточен пограничный контроль, на границе мобилизована бронетехника, установлена колючая проволока. Это абсолютно беспрецедентный случай. Такие ужесточения не были даже у восточных европейских стран во время СССР. Такое происходит в истории впервые. Эти действия означают, что они меня очень боятся», — заявил Саакашвили.

Отвечая на вопрос журналиста о том, что он предпримет, если украинские власти не впустят его в страну, Саакашвили ответил, что «им будет очень трудно не впустить».

«Это нанесет им очень большой ущерб. Поэтому проследим за ходом событий. Сейчас мой план один: въехать в страну, встать во главе движения и довести дело до конца», — добавил Саакашвили.

Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что Саакашвили предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее он посетил Польшу, Литву и Венгрию. Порошенко заявлял, что вопросом возможного возвращения Саакашвили на Украину должны заниматься МВД, миграционная и пограничная службы.

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