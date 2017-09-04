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15:44 (мск), источник: ДЕЙТА

Владимир Путин поручил исполнить пожелания жителей Владивостока

Прием жителей Владивостока прошел по поручению Владимира Путина 4 сентября во Владивостоке, об этом ИА «Deita. ru» сообщили в пресс-службе ВЭФ-2017.

Источник: ДЕЙТА

Специально для встреч, которые проводил советник главы государства Антон Кобяков, организовали мобильную приемную президента Российской Федерации.

Кроме советника в мероприятии приняли участие и представители администрации Приморского края и Владивостока.

Граждане обращались в основном по вопросам дорожного строительства, жилищно-коммунального хозяйства и ремонту социальных объектов. По каждому обращению определили механизмы и сроки решения, контроль по исполнению которых Кобяков возложил на губернатора Приморского края Владимира Миклушевского.

Таисия Масина.

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