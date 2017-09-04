Владимир Путин поручил исполнить пожелания жителей Владивостока
Прием жителей Владивостока прошел по поручению Владимира Путина 4 сентября во Владивостоке, об этом ИА «Deita. ru» сообщили в
Прием жителей Владивостока прошел по поручению Владимира Путина 4 сентября во Владивостоке, об этом ИА «Deita. ru» сообщили в
Специально для встреч, которые проводил советник главы государства Антон Кобяков, организовали мобильную приемную президента Российской Федерации.
Кроме советника в мероприятии приняли участие и представители администрации Приморского края и Владивостока.
Граждане обращались в основном по вопросам дорожного строительства,
Таисия Масина.