Основные объекты инфраструктуры к ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде будут сданы до конца 2017 года

Источник: РИА "Новости"

По его словам, программа предусматривает строительство и реконструкцию 11 объектов с общим объемом инвестиций в 13,3 млрд. рублей, из которых почти 12 млрд. направлены из федерального и областного бюджетов; 855 млн. — средства Нижнего Новгорода; а также 598 млн. рублей — средства инвестиционной программы ОАО «Нижегородский водоканал».

Так, к настоящему моменту на эти средства завершилось строительство сетей дождевой канализации общей протяженностью более 2 тыс. п. м., введена в эксплуатацию ливневая насосная станция и ливневые очистные сооружения, позволяющие сдерживать попадание в Волгу нефтепродуктов и твердых частиц. Также завершено строительство теплотрассы к стадиону «Нижний Новгород». Кроме того, в июле 2017 года к стадиону подведены сети водоснабжения, которые также повысили надежность водоснабжения в Канавинском районе.

«Буквально на подходе сдача насосной станции хозяйственно-бытовой канализации в рамках строительства стадиона “Нижний Новгород”. Работы должны быть завершены до конца текущего месяца», — добавил Юрий Щеголев.

Кроме того, до конца года должны быть реконструированы сети водоотведения по двум напорным коллекторам и подготовлена площадка для размещения удаленного пункта досмотра грузов в Канавинском районе. Также к этому времени ожидается сдача в эксплуатацию тренировочной площадки с игровым полем, двухэтажным административным корпусом и трибунами для зрителей.

На 2018 год остаются работу по строительству станции метро «Стрелка» и благоустройству Нижневолжской набережной.

Глава администрации города Сергей Белов поручил держать вопрос возведения объектов к чемпионату мира по футболу 2018 году на особом контроле.

«Сегодня все обязательства, которые муниципалитет взял на себя в рамках подготовки к чемпионату мира, выполняются в срок, а работы ведутся в соответствии с графиком. Однако помимо соблюдения сроков необходимо следить и за качеством работ — они должны соответствовать мировым стандартам. Кроме того, нам не нужно забывать, что после проведения чемпионата мира все эти инфраструктурные объекты будут эксплуатироваться горожанами, а построенные спортивные площадки позволят нашим спортсменам перейти на более качественный уровень тренировочного процесса», — подчеркнул Сергей Белов.