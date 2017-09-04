Семья пропавшего украинца подала в ЕСПЧ иск против России
По мнению адвоката семьи пропавшего украинца, его могут удерживать на территории Российской Федерации.
По мнению адвоката семьи пропавшего украинца, его могут удерживать на территории Российской Федерации.
МИНСК, 4 сен — Sputnik. Семья пропавшего в Гомеле украинца Павла Гриба подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск против Российской Федерации, сообщила сестра пропавшего Ольга Гриб.
Об исчезновении 19-летнего гражданина Украины Павла Гриба стало известно на минувшей неделе: его отец написал на своей странице в Facebook заявил о том, что сына будто бы украли в Беларуси.
Посольство Украины направило в МИД республики ноту с просьбой выяснить, где находится Гриб, а на родине завели уголовное дело по предварительной правовой квалификации «умышленное убийство». Украинская сторона заявляла о том, что Гриба будто бы украли сотрудники ФСБ, хотя в КГБ подчеркивали, что на территории Беларуси работают только белорусские спецслужбы.
По мнению адвоката семьи Евгении Закревской, Гриба могут удерживать в РФ.
«Мы обратились в европейские институции, в частности, в Европейский суд по правам человека. К ним было подано ходатайство в порядке правила 39 о нарушении Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод», — цитируют украинские СМИ сестру Гриба.
По ее словам родственники также обратились в Международный комитет Красного Креста, а во вторник намерены обратиться к ООН и ОБСЕ.