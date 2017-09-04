В Самарской области следователи провели обыски в двух министерствах

Источник: РИА Новости

«Сегодня в Минспорта и Минобрнауки Самарской области были проведены обыски в рамках расследования уголовного дела о взятке в одной из самарских гимназий», — сообщили в следственном управлении по региону.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовно дело в отношении директора гимназии № 1 в Самаре уголовное дело по статье 290 УК РФ «Получение взятки». По версии следствия, в июне руководитель образовательного учреждения в служебном кабинете получила взятку в размере 600 тысяч рублей.