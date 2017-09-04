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16:56 (мск), источник: РИА Новости

В Самарской области следователи провели обыски в двух министерствах

Следователи провели обыски в министерствах спорта и образования Самарской области по делу о взятке в гимназии, сообщили РИА Новости в СУСК по Самарской области.

Источник: РИА Новости

«Сегодня в Минспорта и Минобрнауки Самарской области были проведены обыски в рамках расследования уголовного дела о взятке в одной из самарских гимназий», — сообщили в следственном управлении по региону.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовно дело в отношении директора гимназии № 1 в Самаре уголовное дело по статье 290 УК РФ «Получение взятки». По версии следствия, в июне руководитель образовательного учреждения в служебном кабинете получила взятку в размере 600 тысяч рублей.

Как отмечают в СК, за эти деньги директор должна была зачислить двух детей взяткодателя в четвертый класс гимназии. Затем, по данным следствия, женщина получила оставшуюся часть взятки в сумме 200 тысяч рублей. Директор была задержана с поличным. Сейчас обвиняемая находится под арестом.

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