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17:28 (мск), источник: Вести Иркутск

Полпред президента Сергей Меняйло встретился с погорельцами Киренска

После последней поездки губернатора Сергея Левченко и полпреда президента в СФО Сергея Меняйло в Киренск прошло два месяца. Проблем у переселенцев стало меньше. Пострадавшие от весенних пожаров получили компенсации и даже готовятся к новоселью.

Источник: Вести Иркутск

Квартиры ждут новых хозяев. До 31 сентября вопрос с переселением в области хотят закрыть. Но пока с выбором определились не все погорельцы.

— Им предложено 6 вариантов — это Шелехов, Иркутск, Хомутово, Ангарск, Усолье-Сибирское, Киренск. Люди выбирают, куда им переселяться, — говорит губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

После Сергей Меняйло на совещании в правительстве региона по видеосвязи поговорил с представителями Казачинско-Ленского, Бодайбинского, Ольхонского, Усольского, Усть-Кутского районов и города Братска. Там проблемы по расселению ветхого и аварийного жилья. Больше всего по темпам строительства отстаёт Братск. Пока там из 41 дома сданы два.

— Основное — это отбор в своё время недобросовестных подрядчиков. Второй момент — это неучёт сроков строительства. До конца года, если принять определённые меры, завершить программу можно, — говорит полпред президента в СФО Сергей Меняйло.

Также на совещании обсудили готовность к отопительному сезону. За Вихоревку власти спокойны. А вот котельной Байкальска в этом году придётся помогать. В планах на следующий — передать её в собственность области и отремонтировать.

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