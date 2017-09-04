Полпред президента Сергей Меняйло встретился с погорельцами Киренска

Источник: Вести Иркутск

Квартиры ждут новых хозяев. До 31 сентября вопрос с переселением в области хотят закрыть. Но пока с выбором определились не все погорельцы.

— Им предложено 6 вариантов — это Шелехов, Иркутск, Хомутово, Ангарск, Усолье-Сибирское, Киренск. Люди выбирают, куда им переселяться, — говорит губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

После Сергей Меняйло на совещании в правительстве региона по видеосвязи поговорил с представителями Казачинско-Ленского, Бодайбинского, Ольхонского, Усольского, Усть-Кутского районов и города Братска. Там проблемы по расселению ветхого и аварийного жилья. Больше всего по темпам строительства отстаёт Братск. Пока там из 41 дома сданы два.

— Основное — это отбор в своё время недобросовестных подрядчиков. Второй момент — это неучёт сроков строительства. До конца года, если принять определённые меры, завершить программу можно, — говорит полпред президента в СФО Сергей Меняйло.