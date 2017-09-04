Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Титановая месть: РФ планирует удар по промышленности США - Салин
Илон Маск после слов Путина предрек начало Третьей мировой войны
Обвиняемая в гибели «пьяного мальчика» сделала заявление в суде
10 государств, не признанных ни одной страной в мире (фото)
В Грозном тысячи людей вышли на митинг после заявления Кадырова
Гидрометцентр сообщил о завершении первой волны бабьего летаВо вторник температура в Москве понизится, усилится ветер и начнутся дожди
СМИ: Госдеп США опасается ответных мер со стороны России
Коган умер после визита в коммерческую клинику
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
Грубое поведение: Пугачева уволила Гребенщикова - СМИ
СМИ: Располневшая Собчак подверглась критике Сети
В моду вошел цвет под названием «ром и масло» (фото)
Как сейчас живет Гуф и с кем встречается
Эксперт: слова Юнкера о РФ – "отрезвляющий душ" для Европы
Виктория Бекхэм показала грудь без имплантов - СМИ
Путина удивил отказ фермерши, не давшей ему попить молока
Сотни мусульман вышли на акцию протеста в Москве
Фоторепортажи
11Солнечное затмение над США
10В Саудовской Аравии начался Хадж
17:35 (мск), источник: Время Воронежа

Мэрия официально потребовала вернуть воронежский Дом архитектора

При этом Александр Гусев готов сохранить здание за творческим Союзом, если тот приведет его в порядок.

Источник: Время Воронежа

Администрация города направила Союзу архитекторов официальный документ об изъятии из безвозмездного пользования помещения Дома архитектора, — заявил мэр Александр Гусев на планерке 4 августа. По словам Гусева, претензии к тому, как творческий Союз распоряжается муниципальным имуществом, переданным ему на безвозмездной основе, возникли еще в прошлом году.

Напомним, интернет-газета «Время Воронежа» в ноябре прошлого года сообщала, что Контрольно-счетная палата установила нарушение условий безвозмездной передачи этого помещения со стороны Союза архитекторов: арендаторы сдавали муниципальные помещения в субаренду.

Также стоит напомнить, что 31 августа было распространено открытое обращение к мэру, в котором говорится, что общественность удручена внешним видом и способом использования муниципального Дома архитектора. Эта «площадка идеально подходит для проведения семинаров, лекций, конференций, выставок, творческих встреч», — говорится в обращении, а вместо этого здесь проходят «сомнительные мероприятия».

В понедельник, 4 сентября, глава города сообщил, что местное отделение Союза предупреждали: если здание не будет использоваться по назначению, его вернут в городское пользование. В итоге администрация направила документа об изъятии помещения.

— Мне представляется, что у нас есть два пути решения этого вопроса, — пояснил мэр на планерке.

Первый путь — сохранить в этом здании кабинеты для сотрудников Союза, либо предложить им равноценные помещения в центральной части города. А два имеющихся в Доме зала и фасадную часть реконструировать и использовать «в целях архитектурно-строительного блока»: проводить публичные слушания, семинары и прочие мероприятия, связанные с деятельностью профильного сектора администрации.

Этот путь будет выбран, сказал Гусев, если мы разрываем отношения с Союзом архитекторов.

Есть и второй путь, как будто более благоприятный для областной организации архитекторов:

— До того, как мы оформим разрыв договорных отношений, у наших коллег из Союза есть возможность предоставить свой проект реконструкции — с указанием источников финансирования этих работ. Мы готовы рассмотреть этот проект, и если он нас удовлетворит, — оставим договор в силе.

Думается, выполнить это условие Союзу архитекторов будет затруднительно — будь у него источники финансирования, вряд ли бы дело дошло до сдачи казенных помещений в субаренду.

Так что возвращение здания в центре города в муниципальную собственность — всего лишь вопрос времени.

Герман Полтаев.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Макларен снял обвинения в господдержке допинга в России
Кейт Миддлтон ждет третьего ребенка
Постпред США при ООН: время полумер в отношении Пхеньяна прошло
Во время летнего отдыха в России погибли более 200 детей
Поклонская ответила Ройзману на его комментарий о пожаре
Конструктор советских авианосцев эмигрировал в Китай
Обвиняемая в гибели «пьяного» мальчика частично признала вину
Спорт
Решение по Пхенчхану откладывается Вопрос об участии сборной России в Играх-2018 еще долго будет находиться в подвешенном состоянии
Авто
ГАЗ показал внедорожники, о которых мечтают джиперы В Нижнем Новгороде всерьёз задумались над созданием широкой линейки экстремальных внедорожников, а также продолжают дорабатывать полноприводный «Соболь»
Hi-Tech
Фото: «Крымский мост» из космоса. Как снимают на МКС Российский космонавт разместил в своем твиттере фотографии Севастополя и Керченского пролива, сделанные с борта МКС
Кино
Юлия Меньшова извинилась за «нервный» выпуск «Сегодня вечером» Новый выпуск популярного субботнего шоу «Первого канала» впервые прошел без участия Андрея Малахова
Недвижимость
Скидки на новостройки достигли рекордной отметки
Рынок жилья Подмосковья находится на грани
В России ужесточат санкции за долги за свет
Интерьер недели: металл, дерево и кирпич в обычной «панельке»
Леди
В моду вошел стробинг для волос (фото) Почему стробинг уже сейчас можно объявить самым перспективным осенним трендом в окрашивании волос, расскажем в нашей статье. И заодно покажем, как все это выглядит.
Дети
Сын Боярской и Матвеева очаровал публику Пятилетний Андрей впервые вышел в свет.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь