Мэрия официально потребовала вернуть воронежский Дом архитектора

Источник: Время Воронежа

Администрация города направила Союзу архитекторов официальный документ об изъятии из безвозмездного пользования помещения Дома архитектора, — заявил мэр Александр Гусев на планерке 4 августа. По словам Гусева, претензии к тому, как творческий Союз распоряжается муниципальным имуществом, переданным ему на безвозмездной основе, возникли еще в прошлом году.

Напомним, интернет-газета «Время Воронежа» в ноябре прошлого года сообщала, что Контрольно-счетная палата установила нарушение условий безвозмездной передачи этого помещения со стороны Союза архитекторов: арендаторы сдавали муниципальные помещения в субаренду.

Также стоит напомнить, что 31 августа было распространено открытое обращение к мэру, в котором говорится, что общественность удручена внешним видом и способом использования муниципального Дома архитектора. Эта «площадка идеально подходит для проведения семинаров, лекций, конференций, выставок, творческих встреч», — говорится в обращении, а вместо этого здесь проходят «сомнительные мероприятия».

В понедельник, 4 сентября, глава города сообщил, что местное отделение Союза предупреждали: если здание не будет использоваться по назначению, его вернут в городское пользование. В итоге администрация направила документа об изъятии помещения.

— Мне представляется, что у нас есть два пути решения этого вопроса, — пояснил мэр на планерке.

Первый путь — сохранить в этом здании кабинеты для сотрудников Союза, либо предложить им равноценные помещения в центральной части города. А два имеющихся в Доме зала и фасадную часть реконструировать и использовать «в целях архитектурно-строительного блока»: проводить публичные слушания, семинары и прочие мероприятия, связанные с деятельностью профильного сектора администрации.

Этот путь будет выбран, сказал Гусев, если мы разрываем отношения с Союзом архитекторов.

Есть и второй путь, как будто более благоприятный для областной организации архитекторов:

— До того, как мы оформим разрыв договорных отношений, у наших коллег из Союза есть возможность предоставить свой проект реконструкции — с указанием источников финансирования этих работ. Мы готовы рассмотреть этот проект, и если он нас удовлетворит, — оставим договор в силе.

Думается, выполнить это условие Союзу архитекторов будет затруднительно — будь у него источники финансирования, вряд ли бы дело дошло до сдачи казенных помещений в субаренду.

Так что возвращение здания в центре города в муниципальную собственность — всего лишь вопрос времени.