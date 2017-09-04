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17:48 (мск), источник: RNS

Конструктор советских авианосцев Бабич эмигрировал из Украины в Китай

Инженер-судостроитель Валерий Бабич, который до 1991 года занимал должность начальника конструкторского бюро по авианесущим крейсерам Черноморского судостроительного завода в Николаеве, эмигрировал из Украины в Китай, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал china.com.

Источник: РИА "Новости"

По данным агентства, конструктор переезжает в город Циндао, где будет работать в местном бюро.

Бабич принимал участие в создании авианесущих крейсеров «Киев», «Минск», «Ульяновск», «Варяг» и других.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью RNS сообщил, что генеральный конструктор фирмы «Антонов» (Киев, Украина), разработчик транспортных и пассажирских самолетов Дмирий Кива был вынужден эмигрировать в Азербайджан из-за давления киевских властей. Под его руководством созданы пассажирские самолеты Ан-148, Ан-158, военно-транспортный Ан-178, региональный пассажирский Ан-140, средний военно-транспортный Ан-70.

6 комментариевк этой статье
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Комментарии6
Комментарии
6
Роман Загривач
Позвони в банк.А вообще старайся в интернете не чего не оплачивать.
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