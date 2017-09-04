Конструктор советских авианосцев Бабич эмигрировал из Украины в Китай

По данным агентства, конструктор переезжает в город Циндао, где будет работать в местном бюро.
Бабич принимал участие в создании авианесущих крейсеров «Киев», «Минск», «Ульяновск», «Варяг» и других.
Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью RNS сообщил, что генеральный конструктор фирмы «Антонов» (Киев, Украина), разработчик транспортных и пассажирских самолетов Дмирий Кива был вынужден эмигрировать в Азербайджан из-за давления киевских властей. Под его руководством созданы пассажирские самолеты Ан-148, Ан-158, военно-транспортный Ан-178, региональный пассажирский Ан-140, средний военно-транспортный Ан-70.