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17:57 (мск), источник: РИА Новости

США призвали СБ ООН к максимально жестким мерам против КНДР

ООН, 4 сен — РИА Новости. Соединенные Штаты призывают Совбез ООН к максимально жестким мерам против КНДР, заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

Источник: РИА Новости

«Пришло время использовать все дипломатические методы, чтобы покончить с этим кризисом, и это означает быстро ввести наиболее жесткие санкции, которые позволят вернуться к дипломатии здесь, в ООН. Только самые жесткие санкции позволят нам разрешить эту проблему дипломатическим путем», — сказала Хейли.

«Хочу сказать членам СБ ООН: с нас хватит. Постепенный подход мы опробовали, и, несмотря на наилучшие намерения, он не сработал. Мы участвовали во множестве прямых и многосторонних переговоров с режимом СК (Северная Корея — ред.), и раз за разом они не работали», — сказала Хейли.

«Время для полумер со стороны СБ ООН прошло, пришло время использовать все дипломатические меры, пока не слишком поздно», — отметила она.

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29 августа© Ньюстюб
7 комментариевк этой статье
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Комментарии7
Комментарии
7
Аркадий Резепов
Какой , Вы , Наивный. У меня нет слов.Они как ее введут, насильно или путем автаназии .
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