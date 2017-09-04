США призвали СБ ООН к максимально жестким мерам против КНДР

Источник: РИА Новости

«Пришло время использовать все дипломатические методы, чтобы покончить с этим кризисом, и это означает быстро ввести наиболее жесткие санкции, которые позволят вернуться к дипломатии здесь, в ООН. Только самые жесткие санкции позволят нам разрешить эту проблему дипломатическим путем», — сказала Хейли.

«Хочу сказать членам СБ ООН: с нас хватит. Постепенный подход мы опробовали, и, несмотря на наилучшие намерения, он не сработал. Мы участвовали во множестве прямых и многосторонних переговоров с режимом СК (Северная Корея — ред.), и раз за разом они не работали», — сказала Хейли.