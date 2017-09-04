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22:12 (мск), источник: Publika.md

На этой неделе объявят конкурс по отбору кандидатов на посты госсекретарей

Процесс реформирования правительства в самом разгаре. В начале октября назовут имена госсекретарей, которые заменят замминистров.

Процесс реформирования правительства в самом разгаре. В начале октября назовут имена госсекретарей, которые заменят замминистров. На этой неделе объявят конкурс по отбору кандидатов. Желающие принять в нём участие должны представить резюме в госканцелярию.

Реформу правительства должны завершить до конца октября. До тех пор сотрудники всех министерств пройдут тест на профпригодность.

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«На основании результатов теста каждого сотрудника будет решено, кому предложат место в новой структуре. Конечно, не всем. Тем, кто покажет худший результат, такой возможности не представят. Они будут сокращены со всеми причитающимися выплатами», — сказал глава Центра по внедрению реформ Юрий Чокан.

Под сокращение попадают 400 постов. Таким образом, из более двух тысяч сотрудников останутся лишь 1158. Число сотрудников Минэкономики уменьшится вдвое до 155. А в Министерстве финансов под сокращение попадут 240 человек, в Минюсте — 51. В Министерстве внутренних дел останется 93 сотрудника вместо 158. Во внешнеполитическом ведомстве уволят 43 человека.

В Минобороне под сокращение попадут 40 человек, а в Министерстве просвещения, культуры и исследований — 100. Вдвое сократится число сотрудников Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, их останется 105. А в Минсельхозе — 121 человек.

Эксперты считают, что периодическое тестирование на профпригодность будет способствовать повышению эффективности работы чиновников.

«С сокращением числа сотрудников возрастает конкуренция. Они будут стремиться к профессиональному росту. В результате, возрастёт эффективность деятельности».

Такого же мнения придерживаются и жители столицы.

«Цель реформы — оптимизация затрат, повышение эффективности тех, кто останется. Все, что делается — только к лучшему».

«Я 15 лет работала уборщицей в правительстве. Есть способные ребята, но есть и те, кто просто протирает штаны».

«Если уменьшили число министерств, логично сократить и часть чиновников».

В то же время отмечается, что зарплаты сотрудников, которые сохранят свои должности, повысятся, поскольку бюджет правительства останется прежним.

По словам главы Центра по внедрению реформ Юрия Чокана, чиновники будут получать в среднем не менее десяти тысяч леев.

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