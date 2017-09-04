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19:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Тимошенко заявила о крахе экономики Украины

Глава фракции партии «Батькивщина» в Верховной Раде Юлия Тимошенко заявила, что экономика Украины потерпела крах. Об этом она сказала в понедельник, 4 сентября, передает портал «Обозреватель».

Источник: Reuters

«За последние три года валовый национальный продукт на душу населения снизился на 31,9 процента. Это же крах экономики, полный развал всех стратегий. И все это результат проведения заявленных президентом и правительством 144 реформ», — указала Тимошенко.

Она добавила, что согласно данным ООН, по уровню счастья Украина входит в последнюю десятку среди всех стран мира наряду с Ботсваной, Центральноафриканской Республикой и Венесуэлой. «Такой трагедии Украина не переживала никогда! Людей в стране загнали в тупик», — возмутилась депутат. Она подчеркнула, что около 60 процентов украинцев после «славных трехлетних реформ» находятся за чертой бедности.

Тимошенко сообщила, что Украина является лидером в Европе и по детской смертности, и по смертности рожениц, назвав это беспрецедентными показателями. По ее словам, в стране также катастрофический уровень инфляции. «Украина — на предпоследнем, 136 месте, а за нами — лишь Венесуэла. Вот результаты этих реформ», — подчеркнула она.

В начале июня социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты исследования, согласно которому большинство жителей Украины — 85 процентов — считают, что страна находится в состоянии хаоса. При этом 65 процентов опрошенных главными причинами этого назвали непрофессионализм и коррупцию в действующей власти.

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