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19:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Небензя увидел беспрецедентную угрозу войны на Корейском полуострове

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя предупредил о беспрецедентной угрозе войны на Корейском полуострове. Об этом он заявил в понедельник, 4 сентября, на экстренном заседании Совета Безопасности, созванном после испытания КНДР водородного боезаряда. Его слова передает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«Угроза перерастания противостояния в горячую фазу как никогда велика», — сказал дипломат.

Он предостерег от военного решения проблем Корейского полуострова, а также призвал все страны «сохранять хладнокровие». Но при этом, по словам Небензи, продолжение руководством КНДР нынешней линии поведения грозит серьезными последствиями для самого Пхеньяна.

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«В то же время для нас очевидно, что военного решения проблем Корейского полуострова не существует», — цитирует его РИА Новости. Россия призывает все стороны вернуться к диалогу и переговорам как «единственному способу решения» проблемы, подчеркнул он.

Небензя также отметил, что решить проблему путем введения санкций через резолюции СБ ООН не удалось, и призвал все заинтересованные стороны «незамедлительно вернуться к диалогу и переговорам», сообщает «Интерфакс».

Ранее 4 сентября сообщалось, что разведка Южной Кореи зафиксировала в КНДР признаки подготовки к очередному пуску межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) в сторону Тихого океана.

3 сентября КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Министерство обороны Японии предварительно оценило мощность испытанного заряда в 70 килотонн, что в несколько раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году.

Небензя о проблеме КНДР: нужно забыть о санкциях и искать подход
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30 августа© Ньюстюб
35 комментариевк этой статье
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Комментарии35
Комментарии
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Сергей Костенко
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