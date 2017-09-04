Небензя увидел беспрецедентную угрозу войны на Корейском полуострове

Источник: РИА "Новости"

«Угроза перерастания противостояния в горячую фазу как никогда велика», — сказал дипломат.

Он предостерег от военного решения проблем Корейского полуострова, а также призвал все страны «сохранять хладнокровие». Но при этом, по словам Небензи, продолжение руководством КНДР нынешней линии поведения грозит серьезными последствиями для самого Пхеньяна.

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«В то же время для нас очевидно, что военного решения проблем Корейского полуострова не существует», — цитирует его РИА Новости. Россия призывает все стороны вернуться к диалогу и переговорам как «единственному способу решения» проблемы, подчеркнул он.

Небензя также отметил, что решить проблему путем введения санкций через резолюции СБ ООН не удалось, и призвал все заинтересованные стороны «незамедлительно вернуться к диалогу и переговорам», сообщает «Интерфакс».

Ранее 4 сентября сообщалось, что разведка Южной Кореи зафиксировала в КНДР признаки подготовки к очередному пуску межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) в сторону Тихого океана.