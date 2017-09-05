Губернатор поручил выяснить причины долгов «Воронежтеплосети»

Источник: пресс-центр правительства Воронежской области

Просроченная задолженность организации составляет 72,5 млн рублей, из них 27,3 млн рублей — за газ, 18,7 млн рублей — за электроэнергию, 26,5 млн рублей — за водоснабжение. Рабочая группа проверит всю модель работы МКП, в том числе управленческие, организационные и экономические аспекты, повлиявшие на возникновение задолженности.

Алексей Гордеев акцентировал внимание, что «Воронежтеплосеть» — это «единственное крупное муниципальное предприятие, которое генерирует долги». Глава города Александр Гусев сообщил губернатору, что в мэрии создан график расчета с ресурсоснабжающими организациями, а также предусмотрена схема допфинансирования организации из городского бюджета.

Мэрия Воронежа заявила о намерении привлечь инвестора к развитию проблемного городского предприятия «Воронежтеплосеть» в декабре 2013 года. Чтобы повысить привлекательность закредитованного МКП для потенциальных инвесторов, в июле 2016 года мэрия погасила миллиардный долг предприятия перед «Россельхозбанком». Городские власти намерены передать муниципальное предприятие инвестору по договору концессии до начала отопительного сезона-17/18. Чистый убыток МКП в 2016 году составил 197,5 млн рублей.