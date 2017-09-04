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21:53 (мск), источник: РИА Новости

Кабмин выделит субсидии регионам на укрепление единства нации

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Вице-премьер России Александр Хлопонин поручил ведомствам внести изменения в госпрограмму по национальной политике: в 2018 году регионам на конкурсной основе будут предоставляться субсидии на местные программы по укреплению единства нации. Поручение опубликовано в понедельник на сайте кабмина.

Источник: РИА Новости

«ФАДН (Федеральному агентству по делам национальностей), Минфину, Минэкономразвития, Минюсту обеспечить внесение в государственную программу “Реализация государственной национальной политики” изменений, предусматривающих предоставление на конкурсной основе начиная с 2018 года субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ в рамках указанной государственной программы исходя из оценки эффективности реализации региональных программ по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России и с учётом региональных особенностей», — говорится в сообщении.

Изменения необходимо внести до 5 октября.

Ведомствам также необходимо будет до 1 ноября утвердить методические рекомендации по «формированию в местном сообществе позитивных межнациональных и этноконфессиональных отношений, а также по выявлению и предупреждению межнациональных конфликтов».

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Помимо этого, ведомства должны будут до 1 февраля доработать законопроекты об отнесении граждан к коренным малочисленным народам.

«ФАДН, Минкультуры, Минобрнауки, Минкомсвязи, Минспорту, Росмолодёжи совместно с заинтересованными органами исполнительной власти субъектов рассмотреть вопрос о мерах государственной поддержки реализации проектов «Аудиовизуальная энциклопедия этнокультур России», «Всероссийская просветительская акция «Большой этнографический диктант»», «Школа межэтнической журналистики», «Маяки дружбы. Башни Кавказа», «Самоварфест — фестиваль русского гостеприимства», — так звучит еще одно поручение Хлопонина.

Это поручение необходимо выполнить до 5 октября.

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