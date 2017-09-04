Выборы обсудят всей страной

Источник: Reuters

В российских регионах 10 сентября 2017 года в рамках Единого дня голосования пройдут выборы высших должностных лиц субъектов РФ, депутатов региональных законодательных (представительных) органов государственной власти, глав муниципальных образований административных центров (столиц) субъектов РФ, а также депутатов представительных органов муниципальных образований.

В этом году за их ходом можно будет следить в режиме реального времени, а для обсуждения мероприятия будет создана онлайн-площадка «Ночь выборов-2017».

По замыслу организаторов, в дискуссиях будут участвовать представители всех политических сил, а также журналисты, блогеры, политические эксперты. Онлайн-марафон будет организован во всех регионах, где пройдут выборы.

«Онлайн можно будет наблюдать весь день, политические баттлы и разговоры на “политкухне”, наблюдения с участков по всей России, альтернативный подсчет голосов, мы все узнаем раньше ЦИКа, первые лица российской политики и российских выборов, топовые блогеры и звезды YouTube и соцсетей, марафон пресс-конференций политических партий», — говорится на странице онлайн-марафона в фейсбуке.

Участие в обсуждении будет доступно для пользователей всех мессенджеров и ряда соцсетей, через которые и будет проходить регистрация.

Всего ожидается участие более 200 человек.

Своей целью организаторы марафона ставят возрождение интереса к выборам у тех, кто не верит информации из телевизора или родился уже в новой информационной эпохе.

«В общей сложности 10 сентября в ходе 5,8 тыс. избирательных кампаний регионального и муниципального уровней будет замещено порядка 36,7 тыс. мандатов. Кроме того, состоятся 230 референдумов местного уровня. Всего в выборах участвуют 42 партии и шесть иных общественных объединений», — указывают организаторы.

Также известно, что в мероприятии примут участие пранкеры Лексус и Вован (Алексей Столяров и Владимир Краснов).

Читайте также Для популяризации выборов ЦИК предложили использовать мемы и селфи

Организаторы уже запустили голосование, кто станет «жертвой» их розыгрыша. Рассматриваются следующие варианты: лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, телеведущая Ксения Собчак, видеоблогер Катя Клэп, телеведущая Ольга Бузова, блогер Алексей Навальный. Первое место пока занимает Жириновский.

По словам члена оргкомитета марафона, президента Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Станислава Наумова, марафон, который он назвал «общегражданской, экспертной процедурой», начнется в 2 часа дня 10 сентября.

«Мы назвали этот марафон “Ночь выборов 2017”, при этом сразу хочу сказать, что страна у нас большая — часовых поясов много, поэтому первые выборы закончатся к двум часам по московскому времени. Мы начнем в два часа дня в воскресенье, и этот марафон продлится до двух часов ночи по московскому времени, когда закроются последние избирательные участки, имею в виду всю европейскую часть и Калининград» — сказал эксперт.

Координатор ассоциации наблюдателей «Национальный общественный мониторинг» Роман Коломейцев рассказал, что для наблюдения за выборами создана специальная информационная система, портал и мобильное приложение, которые позволяют в режиме реального времени вести мониторинг по всей стране.

Он уточнил, что было разослано приглашение и всем малым партиям.

«То есть малым партиям это чем интересно? Тем, что они сильно экономят средства, мы бесплатно все предоставляем, они могут организовывать полностью у себя, делать свой комплекс, работать со своими наблюдателями, собирать сведения», — сказал он.

По словам Коломейцева, на избирательных участках по всей стране будут задействованы 15 тыс. наблюдателей, приглашены 28 иностранных наблюдателей, а также видеонаблюдатели, которые будут выходить в эфир на площадке «Ночь выборов», сообщать о ситуации на участках.

«Это статусные все наблюдатели», — отметил Коломейцев.