В Волгоград прибыл вице-премьер Китая Ван Ян

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Гостей из Поднебесной встретили вице-губернатор, председатель комитета финансов Волгоградской области Александр Дорждеев, спикер Волгоградской областной Думы Николай Семисотов и глава администрации Волгограда Виталий Лихачев: ВС Airbus A330−200, на котором прибыла делегация во главе с вице-премьером КНР, приземлился в понедельник в международном аэропорту Волгограда.

Основные мероприятия запланированы на вторник. В их числе — встреча Ван Яна со своим российским коллегой Дмитрием Рогозиным, находящемся в городе-герое с рабочей поездкой. Сегодня заместитель председателя Правительства Российской Федерации провел первое выездное заседание федерального оргкомитета по подготовке к 75-летию Сталинградской Победы.

В городе-герое вице-премьеры Китая и России обсудят перспективы сотрудничества двух стран в космической, атомной и авиационной отраслях промышленности. О том, что Волгоград может стать площадкой столь серьезных международных переговоров, стало известно в июне 2017 года: тогда Дмитрий Рогозин сообщил, что пригласил вице-премьера КНР провести очередную встречу российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств на сталинградской земле. По мнению заместителя председателя Правительства России, в рамках празднования предстоящего 75-летия Победы в переломной битве Второй мировой войны Волгоград, получивший статус центра общественной дипломатии, должен стать местом проведения целого ряда мероприятий международного уровня. Визит делегации из Китая начнет добрую традицию подобных встреч и переговоров.