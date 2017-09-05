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09:19 (мск), источник: РИАЦ

В Волгоград прибыл вице-премьер Китая Ван Ян

В программе пребывания делегации из Китайской Народной Республики — деловые переговоры по вопросам экономического сотрудничества двух стран.

Источник: РИАЦ

Гостей из Поднебесной встретили вице-губернатор, председатель комитета финансов Волгоградской области Александр Дорждеев, спикер Волгоградской областной Думы Николай Семисотов и глава администрации Волгограда Виталий Лихачев: ВС Airbus A330−200, на котором прибыла делегация во главе с вице-премьером КНР, приземлился в понедельник в международном аэропорту Волгограда.

Основные мероприятия запланированы на вторник. В их числе — встреча Ван Яна со своим российским коллегой Дмитрием Рогозиным, находящемся в городе-герое с рабочей поездкой. Сегодня заместитель председателя Правительства Российской Федерации провел первое выездное заседание федерального оргкомитета по подготовке к 75-летию Сталинградской Победы.

В городе-герое вице-премьеры Китая и России обсудят перспективы сотрудничества двух стран в космической, атомной и авиационной отраслях промышленности. О том, что Волгоград может стать площадкой столь серьезных международных переговоров, стало известно в июне 2017 года: тогда Дмитрий Рогозин сообщил, что пригласил вице-премьера КНР провести очередную встречу российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств на сталинградской земле. По мнению заместителя председателя Правительства России, в рамках празднования предстоящего 75-летия Победы в переломной битве Второй мировой войны Волгоград, получивший статус центра общественной дипломатии, должен стать местом проведения целого ряда мероприятий международного уровня. Визит делегации из Китая начнет добрую традицию подобных встреч и переговоров.

Отметим, что Россия и КНР активно развивают экономическое и политическое сотрудничество. Накануне в китайском городе Сямэн состоялись переговоры Президента РФ Владимира Путина с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Главы государств обсудили актуальные вопросы российско-китайского взаимодействия, в числе которых — реализация условий двусторонних соглашений и международная повестка дня.

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