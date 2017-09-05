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07:16 (мск), источник: ИА Башинформ

В столице Башкирии устранены последствия аномальных ливней — мэрия

УФА, 5 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В ночь на 5 сентября городские службы в усиленном режиме устраняли последствия аномальных ливней, прошедших в Уфе во второй половине дня 4 сентября, сообщили в администрации столицы Башкирии.

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По предварительным данным за два часа в Уфе выпало 115 мм осадков, что в два раза больше месячной нормы, характерной для столицы Башкортостана в сентябре. Основной удар стихии пришелся на Кировский, Советский, Октябрьский, Ленинский районы. В меньшей степени почувствовали последствия проливных дождей жители Демы и северных районов Уфы.

Благодаря оперативной и слаженной работе коммунальных служб уже в течении часа вода ушла с главных магистралей Уфы, а в течении полутора часов — со второстепенных улиц. Жилищные организации города также провели масштабную работу по отводу дождевых вод с придомовых территорий. В некоторых районах города потребовалась откачка воды. Также проведены обследования кровель МКД на предмет утечек.

На улицах города последствия непогоды устраняли 1500 работников коммунальных служб и более 300 единиц специализированной техники, среди которых плужно-щеточные машины, многофункциональные автомобили-пылесосы, погрузчики и др. Основные усилия служб были направлены на очистку проезжих частей и тротуаров.

Во время загрузки произошла ошибка.

В информационно-диспетчерский центр Службы спасения 112 г. Уфы с момента начала аномального ливня поступило более 200 звонков от уфимцев. За минувшие сутки зафиксирован один факт падения дерева, также обращения жителей касались поломки заборов, подтопления территорий в следствии сильных дождей. Все заявки переданы в соответствующие службы, их исполнение находится под контролем.

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