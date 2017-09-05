С. Меняйло призвал власти Приангарья помогать погорельцам с заселением в новое жильё

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает пресс-служба правительства региона, на вертолёте они облетели территорию бывшего населенного пункта Бубновка, пострадавшего от пожара весной этого года и посетили пункт временного содержания, где побеседовали с пострадавшими от весенних пожаров. Затем Сергей Меняйло провел в Киренском районе селекторное совещание по вопросам ликвидации последствий пожаров, произошедших в Приангарье в апреле — мае, и мерах, которые принимают местные и региональные власти для обеспечения пострадавших людей жильем.

По сообщению правительства Иркутской области, сейчас выполнены все компенсационные выплаты гражданам, которые пострадали от природных пожаров в Иркутской области в апреле 2017 года. На эти цели из бюджета РФ было выделено более 56 млн рублей, из областного и местных бюджетов — более 40 млн рублей. Сергей Меняйло подчеркнул, что теперь главная задача — обеспечить пострадавших жильем в самые короткие сроки.

Всего в Иркутской области необходимо обеспечить жильем с учетом закрытия Бубновки 325 семей. К сентябрю выданы свидетельства на получение жилищных выплат 265 семьям.

В Иркутской области проделана огромная работа. Но органам власти необходимо помогать людям, сопровождать их до самого заселения в новое жилье. Согласованность действий всех структур должна быть максимальной. Сергей Меняйло Полномочный представитель президента РФ в Сибирском Федеральном округе

Полпред поручил и.о.председателя правительства Иркутской области Руслану Болотову взять на ежедневный контроль выполнение графика прохождения всех дел пострадавших по инстанциям: сколько человек приобрели жилье, как проходят выплаты, каким образом рассматриваются дела пострадавших в судах. Сергей Меняйло подчеркнул, что главы муниципальных образований несут персональную ответственность за оказание помощи погорельцам перед губернатором и перед пострадавшими людьми.

С докладами о проделанной работы выступили министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов и Светлана Свиркина.

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина сообщила, что в Киренске работают специалисты министерства строительства, дорожного хозяйства, которые оказывают методическое содействие пострадавшим, за ними закреплены кураторы от минстроя и минсоцразвития региона, которые помогают им с оформлением документов и сопровождают все их действия по переселению. Для переселенцев предложено около 450 жилых помещений.