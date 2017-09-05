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07:25 (мск), источник: ТАСС

СМИ: КНДР перемещает баллистическую ракету на западное побережье для запуска

Издание Asia Business Daily считает, что испытания будут проведены 9 сентября по случаю национального праздника — Дня основания республики.

Источник: Reuters
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ТАСС, 5 сентября. КНДР начала транспортировку баллистической ракеты на западное побережье страны для проведения очередного запуска в сторону Тихого океана. Об этом сообщила во вторник южнокорейская газета Asia Business Daily со ссылкой на источники в разведке.

Отмечается, что перемещение ракеты происходит преимущественно в ночное время. Издание считает, что испытания будут проведены 9 сентября по случаю национального праздника — Дня основания республики.

В понедельник Национальная разведывательная служба Южной Кореи подготовила доклад, в котором говорится, что южнокорейские военные обнаружили признаки подготовки КНДР к очередным ракетным пускам. В ведомстве также не исключили испытания межконтинентальной баллистической ракеты.

3 комментарияк этой статье
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Комментарии3
Комментарии
3
Игорь Pikalor
Кто уже успокоит этого ядерного безумца ына???? Он же экологию разрушит на века тварь.
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